"Они проиграют". В США раскрыли резкие изменения в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 22.01.2026 (обновлено: 07:32 22.01.2026)
"Они проиграют". В США раскрыли резкие изменения в зоне СВО
На сегодняшний день абсолютно ясно, что, учитывая острую нехватку солдат в ВСУ и все более эффективные наступательные действия российских войск, сокрушительное... РИА Новости, 22.01.2026
"Они проиграют". В США раскрыли резкие изменения в зоне СВО

Политолог Миршаймер: Украина потерпит в войне сокрушительное поражение

Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. На сегодняшний день абсолютно ясно, что, учитывая острую нехватку солдат в ВСУ и все более эффективные наступательные действия российских войск, сокрушительное поражение Украины — лишь вопрос времени, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Я думаю, что у украинцев серьезные проблемы. Они уже начинают говорить об этом публично. <…> И новый министр обороны Украины (Михаил Федоров. — Прим. ред.) сказал, что два миллиона украинцев уклоняются от мобилизации, а двести тысяч — от призыва на военную службу. Украинские солдаты находятся в самоволке. <…> Ну что же, это означает, что они проиграют. <…> У них просто не хватает рабочей силы", — отметил он.
При этом Миршаймер подчеркнул, что эффективность российских ударов неизменно повышается, а украинской армии нечего этому противопоставить.
"Как писали СМИ, из-за повреждения на Украине электросетей значительно снизилось количество перехватов российских ракет. Процент перехватов и так был очень низким и продолжает снижаться. Это катастрофическая ситуация. <…> Они могут сражаться еще какое-то время, но в итоге проиграют войну. <…> Если рассматривать этот конфликт как войну на истощение, то ясно, что русские уверенно движутся к победе, а украинцев ждет сокрушительное поражение. <…> Взятие под контроль Донбасса, Запорожской области и других территорий — это лишь вопрос времени", — подчеркнул профессор.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки поразили склад хранения барражирующих боеприпасов, места предполетной подготовки и запуска БПЛА, а также объекты энергетики, используемым в интересах ВСУ. Потери украинской армии составили порядка 1 260 военнослужащих, при этом российские средства ПВО сбили четыре авиабомбы, 20 снарядов HIMARS, три ракеты "Нептун" и 370 БПЛА.
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Запорожская область, Джон Миршаймер, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины, Чикагский университет
 
 
