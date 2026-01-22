На Западе удивились решению Сырского по СВО

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.Главком ВСУ Александр Сырский заявил о подготовке к наступлению украинских войск, но в это никто не верит, потому что ресурсы Киева уже на исходе, а западная помощь иссякла, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис эфире YouTube-канала.
"Украинцы иногда еще пытаются храбриться. Генерал Сырский, как обычно, заявил о скором наступлении Украины, что она должна где-то перейти в наступление. <…> Не думаю, что кто-то, кто хоть немного разбирается в ситуации на поле боя, верит в это. И как можно организовать наступление, когда в городах Украины нет электричества? <…> Ресурсы украинцев на исходе. У них заканчиваются люди. <…> Украинская экономика находится в состоянии коллапса, а объемы ее военного производства ничтожны по сравнению с Россией", — отметил он.
"Неудивительно, что американцы переключились на другие вопросы — Гренландия, Венесуэла, Иран. Но ни одна из этих стран не может заменить Украину. Поражение Украины по-прежнему остается гораздо более значимым, более важным, более судьбоносным событием для всего мира", — подчеркнул аналитик.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки поразили склад хранения барражирующих боеприпасов, места предполетной подготовки и запуска БПЛА, а также объекты энергетики, используемым в интересах ВСУ. Потери украинской армии составили порядка 1 260 военнослужащих, при этом российские средства ПВО сбили четыре авиабомбы, 20 снарядов HIMARS, три ракеты "Нептун" и 370 БПЛА.
