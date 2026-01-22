Рейтинг@Mail.ru
На Западе удивились решению Сырского по СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:45 22.01.2026 (обновлено: 03:47 22.01.2026)
На Западе удивились решению Сырского по СВО
На Западе удивились решению Сырского по СВО - РИА Новости, 22.01.2026
На Западе удивились решению Сырского по СВО
Главком ВСУ Александр Сырский заявил о подготовке к наступлению украинских войск, но в это никто не верит, потому что ресурсы Киева уже на исходе, а западная... РИА Новости, 22.01.2026
На Западе удивились решению Сырского по СВО

Меркурис: в анонсированное Сырским наступление ВСУ никто не верит

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.Главком ВСУ Александр Сырский заявил о подготовке к наступлению украинских войск, но в это никто не верит, потому что ресурсы Киева уже на исходе, а западная помощь иссякла, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис эфире YouTube-канала.
"Украинцы иногда еще пытаются храбриться. Генерал Сырский, как обычно, заявил о скором наступлении Украины, что она должна где-то перейти в наступление. <…> Не думаю, что кто-то, кто хоть немного разбирается в ситуации на поле боя, верит в это. И как можно организовать наступление, когда в городах Украины нет электричества? <…> Ресурсы украинцев на исходе. У них заканчиваются люди. <…> Украинская экономика находится в состоянии коллапса, а объемы ее военного производства ничтожны по сравнению с Россией", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Колонизация сознания ведет к колонизации страны
Вчера, 08:00
По оценке Меркуриса, как бы сегодня ни менялась повестка западных стран, грядущий крах Киева станет наиболее значительным событием, последствия которого скажутся практически на всем мире.
"Неудивительно, что американцы переключились на другие вопросы — Гренландия, Венесуэла, Иран. Но ни одна из этих стран не может заменить Украину. Поражение Украины по-прежнему остается гораздо более значимым, более важным, более судьбоносным событием для всего мира", — подчеркнул аналитик.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки поразили склад хранения барражирующих боеприпасов, места предполетной подготовки и запуска БПЛА, а также объекты энергетики, используемым в интересах ВСУ. Потери украинской армии составили порядка 1 260 военнослужащих, при этом российские средства ПВО сбили четыре авиабомбы, 20 снарядов HIMARS, три ракеты "Нептун" и 370 БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
