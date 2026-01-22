https://ria.ru/20260122/svechnikov-2069656748.html
Генконсульство в Стамбуле поможет семье Свечникова в оформлении документов
Генконсульство в Стамбуле поможет семье Свечникова в оформлении документов - РИА Новости, 22.01.2026
Генконсульство в Стамбуле поможет семье Свечникова в оформлении документов
Генконсульство РФ поможет семье погибшего российского пловца Николая Свечникова воформить документы для репатриации тела в Россию, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 22.01.2026
СТАМБУЛ, 22 янв - РИА Новости. Генконсульство РФ поможет семье погибшего российского пловца Николая Свечникова воформить документы для репатриации тела в Россию, сообщили РИА Новости дипломаты.
Семья погибшего в Босфоре
российского пловца Николая Свечникова
заберет его тело после завершения юридических процедур и репатриирует его в РФ
, сообщила ранее РИА Новости родственница Алена Караман. В среду результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре найдено тело именно Свечникова, в четверг родители спортсмена опознали его.
"Генконсульство оформит свидетельство о смерти, необходимое для репатриации тела россиянина, после получения необходимых документов от семьи", - сообщили дипломаты.
Генконсульство России в Стамбуле
исходит из того, что компетентные органы Турции
установят все обстоятельства и причины гибели Свечникова, заявили дипломаты.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе - морская полиция извлекло тело неизвестного мужчины.
Отчет о причине гибели российского пловца Николая Свечникова будет доступен не раньше, чем в конце апреля, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.