Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство в Стамбуле поможет семье Свечникова в оформлении документов - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 22.01.2026 (обновлено: 17:52 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/svechnikov-2069656748.html
Генконсульство в Стамбуле поможет семье Свечникова в оформлении документов
Генконсульство в Стамбуле поможет семье Свечникова в оформлении документов - РИА Новости, 22.01.2026
Генконсульство в Стамбуле поможет семье Свечникова в оформлении документов
Генконсульство РФ поможет семье погибшего российского пловца Николая Свечникова воформить документы для репатриации тела в Россию, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T17:45:00+03:00
2026-01-22T17:52:00+03:00
в мире
стамбул
россия
николай свечников
босфор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069097351_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_acb5dc3412c1975b958d360a78839b86.png
https://ria.ru/20260122/svechnikov-2069521409.html
https://ria.ru/20260122/svechnikov-2069489363.html
стамбул
россия
босфор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069097351_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_a7bce15c65d19f5409f9a034aa07ecdf.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул, россия, николай свечников, босфор
В мире, Стамбул, Россия, Николай Свечников, Босфор
Генконсульство в Стамбуле поможет семье Свечникова в оформлении документов

Генконсульство поможет семье Свечникова оформить документы для репатриации тела

© Фотография из соцсетейНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фотография из соцсетей
Николай Свечников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 22 янв - РИА Новости. Генконсульство РФ поможет семье погибшего российского пловца Николая Свечникова воформить документы для репатриации тела в Россию, сообщили РИА Новости дипломаты.
Семья погибшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова заберет его тело после завершения юридических процедур и репатриирует его в РФ, сообщила ранее РИА Новости родственница Алена Караман. В среду результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре найдено тело именно Свечникова, в четверг родители спортсмена опознали его.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Адвокат семьи Свечникова раскритиковал слив результатов ДНК-теста
Вчера, 11:30
"Генконсульство оформит свидетельство о смерти, необходимое для репатриации тела россиянина, после получения необходимых документов от семьи", - сообщили дипломаты.
Генконсульство России в Стамбуле исходит из того, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины гибели Свечникова, заявили дипломаты.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе - морская полиция извлекло тело неизвестного мужчины.
Отчет о причине гибели российского пловца Николая Свечникова будет доступен не раньше, чем в конце апреля, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Генконсульство выразило надежду на установление причин гибели Свечникова
Вчера, 09:20
 
В миреСтамбулРоссияНиколай СвечниковБосфор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала