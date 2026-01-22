Генконсульство в Стамбуле поможет семье Свечникова в оформлении документов

СТАМБУЛ, 22 янв - РИА Новости. Генконсульство РФ поможет семье погибшего российского пловца Николая Свечникова воформить документы для репатриации тела в Россию, сообщили РИА Новости дипломаты.

Семья погибшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова заберет его тело после завершения юридических процедур и репатриирует его в РФ , сообщила ранее РИА Новости родственница Алена Караман. В среду результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре найдено тело именно Свечникова, в четверг родители спортсмена опознали его.

"Генконсульство оформит свидетельство о смерти, необходимое для репатриации тела россиянина, после получения необходимых документов от семьи", - сообщили дипломаты.

Генконсульство России в Стамбуле исходит из того, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины гибели Свечникова, заявили дипломаты.

Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.

Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе - морская полиция извлекло тело неизвестного мужчины.