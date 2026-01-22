Генконсульство подтвердило, что в Босфоре обнаружили тело Свечникова

СТАМБУЛ, 22 янв — РИА Новости. Экспертиза ДНК подтвердила, что в Босфоре действительно обнаружили тело пловца Николая Свечникова, сообщили в российском генконсульстве в Стамбуле.

"Генеральное консульство России Стамбуле с прискорбием сообщает, что, по результатам экспертизы ДНК, тело, обнаруженное 20 января в районе Бешикташ у набережной Бебек, действительно принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову", — говорится в заявлении.

Генконсульство выразило соболезнования родным и близким спортсмена.

По словам адвоката Альперена Чакмака, семья сможет получить тело после завершения всех необходимых процедур.

Кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу заметили лишь спустя несколько часов. Активные поиски спортсмена закончились в октябре, но следствие продолжалось.