Суд на Урале не вернул пенсионерке проданную по "схеме Долиной" квартиру - РИА Новости, 22.01.2026
19:55 22.01.2026
Суд на Урале не вернул пенсионерке проданную по "схеме Долиной" квартиру
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отказал ставшей жертвой мошенников пенсионерке в возвращении квартиры, проданной по "схеме Долиной", сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным следствия, мошенники действовали на протяжении трех месяцев под предлогом замены счетчиков. Сначала они убедили пенсионерку перевести на "безопасные" счета все ее накопления — более 500 тысяч рублей. Затем злоумышленники предоставили ей поддельную выписку из Росреестра, "доказывающую", что ее квартиру уже якобы продали неизвестные лица. Чтобы восстановить право собственности, ей посоветовали срочно продать жилье, а вырученные деньги также перевести для "защиты". Поверив в эту схему, пенсионерка продала свою квартиру за 4,5 миллиона рублей и перевела аферистам полученные средства.
"Одумалась женщина после того, как новые собственники поставили вопрос о переезде. Пенсионерка обратилась с иском в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Истец просила признать сделки по переводу денежных средств и купли-продажи квартиры недействительными. <...> Ответчиками выступили банки и покупатели квартиры", — рассказали в суде.
В суде истец настаивала, что в момент продажи и перевода средств находилась под непрерывным психологическим давлением, поэтому не могла осознавать последствий своих действий, чем и воспользовались преступники.
"Суд отказал пенсионерке в возвращении квартиры, проданной по "схеме Долиной", — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что заложниками ситуации оказались ответчики — добросовестные покупатели жилья. Бывшая владелица отказалась передавать ключи от проданной ею квартиры новым собственникам — семье из Челябинской области. Если решение суда, которое вступит в силу через месяц, не будет обжаловано сторонами, жилье остается в собственности покупателей.
"К слову, проданная пенсионеркой квартира не была единственным ее жильем, на улице женщина не окажется", — успокоили в инстанции.
