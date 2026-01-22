Суд на Урале не вернул пенсионерке проданную по "схеме Долиной" квартиру

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отказал ставшей жертвой мошенников пенсионерке в возвращении квартиры, проданной по "схеме Долиной", сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, мошенники действовали на протяжении трех месяцев под предлогом замены счетчиков. Сначала они убедили пенсионерку перевести на "безопасные" счета все ее накопления — более 500 тысяч рублей. Затем злоумышленники предоставили ей поддельную выписку из Росреестра , "доказывающую", что ее квартиру уже якобы продали неизвестные лица. Чтобы восстановить право собственности, ей посоветовали срочно продать жилье, а вырученные деньги также перевести для "защиты". Поверив в эту схему, пенсионерка продала свою квартиру за 4,5 миллиона рублей и перевела аферистам полученные средства.

"Одумалась женщина после того, как новые собственники поставили вопрос о переезде. Пенсионерка обратилась с иском в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга . Истец просила признать сделки по переводу денежных средств и купли-продажи квартиры недействительными. <...> Ответчиками выступили банки и покупатели квартиры", — рассказали в суде.

В суде истец настаивала, что в момент продажи и перевода средств находилась под непрерывным психологическим давлением, поэтому не могла осознавать последствий своих действий, чем и воспользовались преступники.

"Суд отказал пенсионерке в возвращении квартиры, проданной по "схеме Долиной", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что заложниками ситуации оказались ответчики — добросовестные покупатели жилья. Бывшая владелица отказалась передавать ключи от проданной ею квартиры новым собственникам — семье из Челябинской области . Если решение суда, которое вступит в силу через месяц, не будет обжаловано сторонами, жилье остается в собственности покупателей.