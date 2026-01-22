Суд арестовал директора УК в Обнинске, где пенсионер обварился в душе

ВОРОНЕЖ, 22 янв - РИА Новости. Суд арестовал директора управляющей компании, которая обслуживает многоквартирный жилой дом в Обнинске Калужской области, где от слишком горячей воды из крана 75-летний житель получил ожоги и вскоре скончался, сообщили в прокуратуре региона.
В четверг представитель СУСК РФ по Калужской области рассказал РИА Новости, что директора компании задержали.
"В соответствии с позицией прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора управляющей компании, обслуживающей многоквартирный жилой дом в г. Обнинске, в котором при пользовании горячей водой получил ожоги 75-летний мужчина", — сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.
СК РФ 12 января заявил, что в эфире федерального телеканала сообщалось о смерти пожилого мужчины в Обнинске. По данным СМИ, он получил ожоги, принимая душ - вместо тёплой воды внезапно пошел кипяток. Спустя некоторое время пострадавший скончался. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
После проверки прокуратура сообщила, что 75-летний мужчина при пользовании горячей водой получил ожоги и был госпитализирован в лечебное учреждение. Через 22 дня пенсионер скончался.
Калужские СМИ в декабре 2025 года и январе сообщали о массовых жалобах жителей Обнинска на горячую воду. Глава города Стефан Перевалов заявил РИА Новости, что за этот период было только одно обращение к врачам с ожогами.