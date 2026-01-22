Суд арестовал директора УК в Обнинске, где пенсионер обварился в душе

После проверки прокуратура сообщила, что 75-летний мужчина при пользовании горячей водой получил ожоги и был госпитализирован в лечебное учреждение. Через 22 дня пенсионер скончался.

Калужские СМИ в декабре 2025 года и январе сообщали о массовых жалобах жителей Обнинска на горячую воду. Глава города Стефан Перевалов заявил РИА Новости, что за этот период было только одно обращение к врачам с ожогами.