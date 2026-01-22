В тюменский суд направили дело в отношении фиктивной суррогатной матери

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Уголовное дело в отношении женщины, которая обманула 20 семей в Крыму и других регионах России на более чем 5 миллионов рублей, обещав стать суррогатной матерью, направлено в суд Тюмени, сообщила крымская прокуратура.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в октябре 2025 года сообщала, что полиция задержала в Тюмени женщину, которая обманула 20 семей в Крыму и еще нескольких регионах России, предлагая услуги суррогатного материнства.
"Прокуратура города Симферополя республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города Тюмени. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд города Тюмени", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.
Уточняется, что обвиняемая зарегистрировалась на одном из сайтов, где разместила информацию о предоставлении ею услуг суррогатной матери. Она сообщала потерпевшим о своей готовности за денежное вознаграждение вступить в программу суррогатного материнства и выносить ребенка генетических родителей. После получения от 20 граждан более 5,4 миллионов рублей женщина потратила денежные средства по своему усмотрению.