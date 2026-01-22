Рейтинг@Mail.ru
В тюменский суд направили дело в отношении фиктивной суррогатной матери
18:35 22.01.2026
В тюменский суд направили дело в отношении фиктивной суррогатной матери
происшествия
республика крым
россия
тюмень
ирина волк
республика крым
россия
тюмень
происшествия, республика крым, россия, тюмень, ирина волк
Происшествия, Республика Крым, Россия, Тюмень, Ирина Волк
В тюменский суд направили дело в отношении фиктивной суррогатной матери

В суд в Тюмени направили дело в отношении фиктивной суррогатной матери

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Уголовное дело в отношении женщины, которая обманула 20 семей в Крыму и других регионах России на более чем 5 миллионов рублей, обещав стать суррогатной матерью, направлено в суд Тюмени, сообщила крымская прокуратура.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в октябре 2025 года сообщала, что полиция задержала в Тюмени женщину, которая обманула 20 семей в Крыму и еще нескольких регионах России, предлагая услуги суррогатного материнства.
"Прокуратура города Симферополя республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города Тюмени. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд города Тюмени", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.
Уточняется, что обвиняемая зарегистрировалась на одном из сайтов, где разместила информацию о предоставлении ею услуг суррогатной матери. Она сообщала потерпевшим о своей готовности за денежное вознаграждение вступить в программу суррогатного материнства и выносить ребенка генетических родителей. После получения от 20 граждан более 5,4 миллионов рублей женщина потратила денежные средства по своему усмотрению.
ПроисшествияРеспублика КрымРоссияТюменьИрина Волк
 
 
