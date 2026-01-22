В тюменский суд направили дело в отношении фиктивной суррогатной матери

Уточняется, что обвиняемая зарегистрировалась на одном из сайтов, где разместила информацию о предоставлении ею услуг суррогатной матери. Она сообщала потерпевшим о своей готовности за денежное вознаграждение вступить в программу суррогатного материнства и выносить ребенка генетических родителей. После получения от 20 граждан более 5,4 миллионов рублей женщина потратила денежные средства по своему усмотрению.