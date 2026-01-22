Суд обратил имущество экс-главы Ростовского облсуда в доход государства

КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Суд обратил в доход РФ имущество экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой, осужденной на 15 лет за взятки, а также имущество ее сына и доверенного лица, передает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда Краснодара.

В доход государства, как объявила судья, обращена квартира, машино-место, автомобиль Toyota Land Cruiser, автомобиль Toyota Alfard. Также в доход государства обращены 128 810 000 рублей, обнаруженные и изъятые в ходе проведения обысков в жилище и служебном кабинете Золотаревой, а также 27 880 евро, 11 700 долларов и драгоценности, общая стоимость которых, согласно заключению экспертов, составила 17 600 749 рублей.

С Золотаревых также взыскано 4 миллиона рублей в качестве эквивалента стоимости отчужденной недвижимости.

Согласно материалам суда, Золотарева является фактическим владельцем объектов недвижимости и транспортных средств, приобретенных на деньги, полученные незаконным путем. Для ухода от декларирования имущества Золотарева оформляла его на своего сына - Сергея Золотарева и на доверенное лицо - Марию Данкевич.

Представитель Генпрокуратуры отмечал в суде, что штраф в 170 миллионов рублей по ранее рассмотренному уголовному делу о коррупции в отношении Золотаревой не может быть использован в счет текущих исковых требований.

Представитель Золотаревой в суде просил приостановить производство по делу и указывал на то, что имущество ответчицы уже находится под двойным арестом по предыдущим делопроизводствам.

В связи с этим, по его словам, предполагаемая реализация указанного имущества невозможна, а риск отчуждения таким образом нейтрализован. Также, по словам защиты, период приобретенных ценностей не доказан, а рыночная переоценка старых вещей не может быть основанием для конфискации.

Кроме того, представитель ответчицы указывал на факт получения Золотаревой 6,5 миллиона рублей выходного пособия и заявлял, что нет особых обстоятельств для обращения решения суда к немедленному исполнению. Доказательств мнимости сделки в отношении Сергея Золотарева, по его словам, не представлено.

Как прозвучало в суде, среди ювелирных изделий по требованию Генпрокуратуры в доход РФ изъяты женские часы Versace, Rolex и Frey Wille, а также броши, браслеты, колье, цепочки, кольца, серьги, бусы, подвески из сплавов металла с золотом со вставками из бриллиантов, рубинов, сапфиров, изумрудов, топазов, хризолитов и сапфиров, и, кроме того, сувенирные, инвестиционные и памятные монеты и мерные слитки.

Суд в Краснодаре в декабре приговорил к 15 годам колонии Золотареву и назначил ей штраф в 170 миллионов рублей. Также к колонии и штрафам приговорены ее заместитель Татьяна Юрова, экс-председатель Железнодорожного районного суда Ростова Георгий Бондаренко, бывший начальник управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский.