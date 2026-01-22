В Нальчике насильника-дезертира осудили на 21 год

По данным суда, военнослужащий самовольно оставил место дислокации воинской части и с ноября 2024 по март 2025 года уклонялся от прохождения военной службы. В феврале 2025 года он, угрожая убийством изнасиловал женщину и совершил с ней иные действия сексуального характера, а в марте того же года избил до смерти оскорбившую его другую женщину.