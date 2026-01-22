Рейтинг@Mail.ru
В Нальчике насильника-дезертира осудили на 21 год
16:27 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/sud-2069629681.html
В Нальчике насильника-дезертира осудили на 21 год
В Нальчике насильника-дезертира осудили на 21 год - РИА Новости, 22.01.2026
В Нальчике насильника-дезертира осудили на 21 год
Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к 21 году лишения свободы военнослужащего, которого обвиняли в уклонении от прохождения службы, изнасиловании и... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:27:00+03:00
2026-01-22T16:27:00+03:00
В Нальчике насильника-дезертира осудили на 21 год

В Нальчике военный суд дал насильнику-дезертиру 21 год тюрьмы

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 22 янв – РИА Новости. Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к 21 году лишения свободы военнослужащего, которого обвиняли в уклонении от прохождения службы, изнасиловании и нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, сообщила пресс-служба суда.
"Двадцать второго января завершилось вынесением обвинительного приговора рассмотрение уголовного дела в отношении военнослужащего Минобороны России Вильгельма, осужденного за совершения преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 132, п. "б" ч. 2 ст. 131, ч. 4 ст. 111 и ч. 5 ст. 337 УК РФ… С учетом фактических обстоятельств дела и данных о личности подсудимого Вильгельму по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде реального лишения свободы на срок 21 год в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Суд начал слушать дело бывшего начальника Казанского вокзала
Вчера, 08:28
По данным суда, военнослужащий самовольно оставил место дислокации воинской части и с ноября 2024 по март 2025 года уклонялся от прохождения военной службы. В феврале 2025 года он, угрожая убийством изнасиловал женщину и совершил с ней иные действия сексуального характера, а в марте того же года избил до смерти оскорбившую его другую женщину.
Пресс-служба пояснила, что дело поступило в Нальчикский гарнизонный военный суд в связи с изменением территориальной подсудности из Донецкого гарнизонного военного суда.
Приговор в законную силу не вступил.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
На Урале двух мужчин осудили за вымогательство наркотиков со свиной головой
Вчера, 09:48
 
