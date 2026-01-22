Рейтинг@Mail.ru
Наемника из Бразилии, воюющего за ВСУ, приговорили к 13,5 года колонии - РИА Новости, 22.01.2026
16:14 22.01.2026
Наемника из Бразилии, воюющего за ВСУ, приговорили к 13,5 года колонии
Наемника из Бразилии, воюющего за ВСУ, приговорили к 13,5 года колонии
Суд заочно приговорил к 13,5 годам колонии строгого режима наемника из Бразилии, воюющего на стороне ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:14:00+03:00
2026-01-22T16:14:00+03:00
2026
Наемника из Бразилии, воюющего за ВСУ, приговорили к 13,5 года колонии

© РИА Новости / Мария Девахина
Статуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Суд заочно приговорил к 13,5 годам колонии строгого режима наемника из Бразилии, воюющего на стороне ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Установлено, что гражданин Бразилии Николау Алекс Родриго с марта 2024 года в качестве наемника в составе различных украинских вооруженных формирований за деньги участвует в боевых действиях против военных РФ. До этого Родриго прошел необходимую военную подготовку.
"Судом ему вынесен приговор (заочно) в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - сказали в ведомстве, добавив, что Родриго признан виновным в наемничестве.
