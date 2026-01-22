https://ria.ru/20260122/sud-2069623790.html
Наемника из Бразилии, воюющего за ВСУ, приговорили к 13,5 года колонии
Наемника из Бразилии, воюющего за ВСУ, приговорили к 13,5 года колонии - РИА Новости, 22.01.2026
Наемника из Бразилии, воюющего за ВСУ, приговорили к 13,5 года колонии
Суд заочно приговорил к 13,5 годам колонии строгого режима наемника из Бразилии, воюющего на стороне ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 22.01.2026
бразилия
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
бразилия
россия
Наемника из Бразилии, воюющего за ВСУ, приговорили к 13,5 года колонии
Воюющего за ВСУ бразильского наемника Родриго заочно приговорили к 13,5 годам