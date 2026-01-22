Наемника из Бразилии, воюющего за ВСУ, приговорили к 13,5 года колонии

"Судом ему вынесен приговор (заочно) в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - сказали в ведомстве, добавив, что Родриго признан виновным в наемничестве.