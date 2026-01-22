Суд заочно рассмотрит дело двух боевиков ВСУ о теракте в Брянской области

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Дело двух военных ВСУ, обвиняемых в теракте в Брянской области, где БПЛА атаковал машину с полицейскими, заочно рассмотрит 2-й Западный военный суд, Дело двух военных ВСУ, обвиняемых в теракте в Брянской области, где БПЛА атаковал машину с полицейскими, заочно рассмотрит 2-й Западный военный суд, сообщает прокуратура Москвы.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении двух военнослужащих ВСУ , обвиняемых в совершении террористического акта в Брянской области . Граждане Украины 54-летний Дмитрий Заворотнюк и 38-летний Сергей Олейник обвиняются по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)... Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу заочно", - говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным прокуратуры, утром 17 июля 2024 года Заворотнюк и Олейник, осуществляя дистанционное управление двумя беспилотными летательными аппаратами, снаряженными взрывными устройствами, произвели атаку автомобиля на 518 км трассы М-3 "Москва – Киев" около международного пункта пропуска в Брянской области.

"В результате указанных действий создана опасность гибели сотрудников полиции, находившихся в момент атаки в салоне указанного транспортного средства, сам автомобиль уничтожен, имущественный ущерб превысил 2 миллиона рублей", - добавили в ведомстве.