Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно рассмотрит дело двух боевиков ВСУ о теракте в Брянской области - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/sud-2069614485.html
Суд заочно рассмотрит дело двух боевиков ВСУ о теракте в Брянской области
Суд заочно рассмотрит дело двух боевиков ВСУ о теракте в Брянской области - РИА Новости, 22.01.2026
Суд заочно рассмотрит дело двух боевиков ВСУ о теракте в Брянской области
Дело двух военных ВСУ, обвиняемых в теракте в Брянской области, где БПЛА атаковал машину с полицейскими, заочно рассмотрит 2-й Западный военный суд, сообщает... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T15:41:00+03:00
2026-01-22T15:41:00+03:00
происшествия
брянская область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20260119/moskva-2068826278.html
https://ria.ru/20251210/sud-2061061655.html
брянская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, украина, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Суд заочно рассмотрит дело двух боевиков ВСУ о теракте в Брянской области

В Москве заочно рассмотрят дело военных ВСУ, обвиняемых в теракте под Брянском

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Дело двух военных ВСУ, обвиняемых в теракте в Брянской области, где БПЛА атаковал машину с полицейскими, заочно рассмотрит 2-й Западный военный суд, сообщает прокуратура Москвы.
"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении двух военнослужащих ВСУ, обвиняемых в совершении террористического акта в Брянской области. Граждане Украины 54-летний Дмитрий Заворотнюк и 38-летний Сергей Олейник обвиняются по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)... Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу заочно", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Москве шестерых боевиков ВСУ будут заочно судить за убийства пленных
19 января, 15:50
По данным прокуратуры, утром 17 июля 2024 года Заворотнюк и Олейник, осуществляя дистанционное управление двумя беспилотными летательными аппаратами, снаряженными взрывными устройствами, произвели атаку автомобиля на 518 км трассы М-3 "Москва – Киев" около международного пункта пропуска в Брянской области.
"В результате указанных действий создана опасность гибели сотрудников полиции, находившихся в момент атаки в салоне указанного транспортного средства, сам автомобиль уничтожен, имущественный ущерб превысил 2 миллиона рублей", - добавили в ведомстве.
Заворотнюк и Олейник заочно арестованы и объявлены в розыск.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Суд в Донецке дал пожизненный срок боевику ВСУ
10 декабря 2025, 11:54
 
ПроисшествияБрянская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала