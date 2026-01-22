Рейтинг@Mail.ru
Дело экс-чиновников Ростовской области передали в суд - РИА Новости, 22.01.2026
14:54 22.01.2026
Дело экс-чиновников Ростовской области передали в суд
Дело экс-чиновников Ростовской области передали в суд - РИА Новости, 22.01.2026
Дело экс-чиновников Ростовской области передали в суд
Уголовное дело экс-замгубернатора, бывшего министра сельского хозяйства Ростовской области, его зама и предпринимателя, обвиняемых в незаконном расходовании... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:54:00+03:00
2026-01-22T14:54:00+03:00
происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
Дело экс-чиновников Ростовской области передали в суд

Дело экс-чиновников Ростовской области о превышении полномочий передали в суд

© РИА Новости / Кривобок Руслан
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Кривобок Руслан
Перейти в медиабанк
Кресло судьи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв - РИА Новости. Уголовное дело экс-замгубернатора, бывшего министра сельского хозяйства Ростовской области, его зама и предпринимателя, обвиняемых в незаконном расходовании бюджетных средств, передали в суд, сообщил журналистам представитель прокуратуры региона.
Ростовской области в суд направлено уголовное дело в отношении бывших чиновников регионального правительства и предпринимателя, обвиняемых в незаконном расходовании бюджетных средств", - сказал он.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Башкирии у районного экс-чиновника конфисковали 13 квартир
19 января, 17:31
19 января, 17:31
Представитель ведомства отметил, что прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших чиновников Виктора Гончарова, Константина Рачаловского, Ольги Горбаневой и Вадима Ванеева.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пункту "в" части 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, в 2018 году, занимая должности первого замгубернатора Ростовской области, министра сельского хозяйства и продовольствия региона и замминистра, обвиняемые обеспечили получение субсидий группой компаний, ведущих деятельность в сфере производства мяса птицы. Выплаты предназначались для возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, однако финансово-хозяйственное положение организаций не позволяло получить такие меры поддержки.
Это повлекло незаконное расходование бюджетных средств в размере свыше 155 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия был наложен арест на имущество обвиняемых.
Кроме того, в отношении одного из руководителей группы компаний материалы дела выделены в отдельное производство, расследование продолжается.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Суд заочно арестовал экс-замгубернатора Ростовской области Окунева
26 декабря 2025, 18:41
26 декабря 2025, 18:41
 
ПроисшествияРостовская областьРоссия
 
 
