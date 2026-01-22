Дело экс-чиновников Ростовской области передали в суд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв - РИА Новости. Уголовное дело экс-замгубернатора, бывшего министра сельского хозяйства Ростовской области, его зама и предпринимателя, обвиняемых в незаконном расходовании бюджетных средств, передали в суд, сообщил журналистам представитель прокуратуры региона.

"В Ростовской области в суд направлено уголовное дело в отношении бывших чиновников регионального правительства и предпринимателя, обвиняемых в незаконном расходовании бюджетных средств", - сказал он.

Представитель ведомства отметил, что прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших чиновников Виктора Гончарова, Константина Рачаловского, Ольги Горбаневой и Вадима Ванеева.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пункту "в" части 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в 2018 году, занимая должности первого замгубернатора Ростовской области, министра сельского хозяйства и продовольствия региона и замминистра, обвиняемые обеспечили получение субсидий группой компаний, ведущих деятельность в сфере производства мяса птицы. Выплаты предназначались для возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, однако финансово-хозяйственное положение организаций не позволяло получить такие меры поддержки.

Это повлекло незаконное расходование бюджетных средств в размере свыше 155 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия был наложен арест на имущество обвиняемых.