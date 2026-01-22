https://ria.ru/20260122/sud-2069582590.html
Суд вернул в прокуратуру дело Эйдельман* о реабилитации нацизма
2026-01-22T14:25:00+03:00
происшествия
россия
ссср
тамара эйдельман
Новости
ru-RU
Суд вернул в прокуратуру дело Эйдельман о реабилитации нацизма и фейках о ВС РФ
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мосгорсуд вернул в прокуратуру уголовное дело историка-иноагента Тамары Эйдельман*, которая заочно обвиняется в реабилитации нацизма и распространении военных фейков, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Вынесено постановление о возвращении уголовного дела прокурору, в орган следствия", - следует из документов.
Причина такого решения не сообщается.
Эйдельман
* заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи 354.1 УК РФ
(реабилитация нацизма) и пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
По данным следствия, в мае 2024 года Эйдельман* опубликовала на своем канале видеозапись программы, где содержались негативные высказывания о действиях СССР
в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны. Кроме того, в июле 2024 года в соцсети она распространила фейки о действиях ВС РФ. Эйдельман* заочно арестована.
В январе Эйдельман* сообщила на своем сайте, что врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание, которое дало метастазы, ей предстоят химиотерапия и радиология.
* Признана в РФ иноагентом.