Суд вернул в прокуратуру дело Эйдельман* о реабилитации нацизма

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мосгорсуд вернул в прокуратуру уголовное дело историка-иноагента Тамары Эйдельман*, которая заочно обвиняется в реабилитации нацизма и распространении военных фейков, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Вынесено постановление о возвращении уголовного дела прокурору, в орган следствия", - следует из документов.

Причина такого решения не сообщается.

Эйдельман * заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

По данным следствия, в мае 2024 года Эйдельман* опубликовала на своем канале видеозапись программы, где содержались негативные высказывания о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны. Кроме того, в июле 2024 года в соцсети она распространила фейки о действиях ВС РФ. Эйдельман* заочно арестована.

В январе Эйдельман* сообщила на своем сайте, что врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание, которое дало метастазы, ей предстоят химиотерапия и радиология.