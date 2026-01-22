Рейтинг@Mail.ru
Суд вернул в прокуратуру дело Эйдельман* о реабилитации нацизма - РИА Новости, 22.01.2026
14:25 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/sud-2069582590.html
Суд вернул в прокуратуру дело Эйдельман* о реабилитации нацизма
Суд вернул в прокуратуру дело Эйдельман* о реабилитации нацизма - РИА Новости, 22.01.2026
Суд вернул в прокуратуру дело Эйдельман* о реабилитации нацизма
Мосгорсуд вернул в прокуратуру уголовное дело историка-иноагента Тамары Эйдельман*, которая заочно обвиняется в реабилитации нацизма и распространении военных... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:25:00+03:00
2026-01-22T14:25:00+03:00
происшествия, россия, ссср, тамара эйдельман
Происшествия, Россия, СССР, Тамара Эйдельман
Суд вернул в прокуратуру дело Эйдельман* о реабилитации нацизма

Суд вернул в прокуратуру дело Эйдельман о реабилитации нацизма и фейках о ВС РФ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мосгорсуд вернул в прокуратуру уголовное дело историка-иноагента Тамары Эйдельман*, которая заочно обвиняется в реабилитации нацизма и распространении военных фейков, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Вынесено постановление о возвращении уголовного дела прокурору, в орган следствия", - следует из документов.
Историк-американист Иван Курилла* - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Историка Ивана Куриллу* внесли в реестр иноагентов
16 января, 17:13
Причина такого решения не сообщается.
Эйдельман* заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
По данным следствия, в мае 2024 года Эйдельман* опубликовала на своем канале видеозапись программы, где содержались негативные высказывания о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны. Кроме того, в июле 2024 года в соцсети она распространила фейки о действиях ВС РФ. Эйдельман* заочно арестована.
В январе Эйдельман* сообщила на своем сайте, что врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание, которое дало метастазы, ей предстоят химиотерапия и радиология.
* Признана в РФ иноагентом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
От иноагента до шпиона: дело Винатье* выходит на новый уровень
28 декабря 2025, 08:00
 
ПроисшествияРоссияСССРТамара Эйдельман
 
 
