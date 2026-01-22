Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава совдира "Локомотива" сознался в подстрекательстве к убийству - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 22.01.2026 (обновлено: 11:24 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/sud-2069513107.html
Экс-глава совдира "Локомотива" сознался в подстрекательстве к убийству
Экс-глава совдира "Локомотива" сознался в подстрекательстве к убийству - РИА Новости, 22.01.2026
Экс-глава совдира "Локомотива" сознался в подстрекательстве к убийству
Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергей Липатов признал вину в подстрекательстве к убийству в 2002 году, передает РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T11:04:00+03:00
2026-01-22T11:24:00+03:00
московская область (подмосковье)
одинцовский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069518820_0:102:3006:1793_1920x0_80_0_0_cf67a4b39bd07635dfaf3b3bc914c004.jpg
https://ria.ru/20260122/novosibirsk-2069479671.html
московская область (подмосковье)
одинцовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069518820_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_9460e773cecfc5fbcdc19996862c6f37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), одинцовский район
Московская область (Подмосковье), Одинцовский район
Экс-глава совдира "Локомотива" сознался в подстрекательстве к убийству

Экс-глава совдира "Локомотива" Липатов сознался в подстрекательстве к убийству

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЭкс-председатель совета директоров ФК "Локомотив", фигурант дела о заказных убийствах Сергей Липатов перед началом заседания в Одинцовском городском суде. 22 января 2026
Экс-председатель совета директоров ФК Локомотив, фигурант дела о заказных убийствах Сергей Липатов перед началом заседания в Одинцовском городском суде. 22 января 2026 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Экс-председатель совета директоров ФК "Локомотив", фигурант дела о заказных убийствах Сергей Липатов перед началом заседания в Одинцовском городском суде. 22 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 22 янв - РИА Новости. Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергей Липатов признал вину в подстрекательстве к убийству в 2002 году, передает корреспондент РИА Новости из зала Одинцовского горсуда Подмосковья.
"Да, вину признаю в полном объеме", - заявил он.
Липатову предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству группой лиц из корыстных побуждений или по найму, в пособничестве в убийстве. Сегодня суд приступил к рассмотрению дела по существу.
Как стало известно из озвученного в суде обвинения, Липатов из личной неприязни и с целью решить коммерческий вопрос заплатил 200 тысяч долларов за убийство директора юридической фирмы "Инюрконсалт", советника главы министерства путей сообщения Александра Фоминова. Мужчину убили из пистолета в 2002 году, когда он возвращался в загородный дом в дачном кооперативе "Аграрник" в Одинцовском районе Московской области. Исполнители скрылись с места происшествия.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Собственник обрушившегося ТЦ в Новосибирске предстанет перед судом
Вчера, 07:40
 
Московская область (Подмосковье)Одинцовский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала