Экс-глава совдира "Локомотива" сознался в подстрекательстве к убийству

Экс-председатель совета директоров ФК "Локомотив", фигурант дела о заказных убийствах Сергей Липатов перед началом заседания в Одинцовском городском суде. 22 января 2026

Экс-председатель совета директоров ФК "Локомотив", фигурант дела о заказных убийствах Сергей Липатов перед началом заседания в Одинцовском городском суде. 22 января 2026

ОДИНЦОВО (Московская обл.), 22 янв - РИА Новости. Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергей Липатов признал вину в подстрекательстве к убийству в 2002 году, передает корреспондент РИА Новости из зала Одинцовского горсуда Подмосковья.

"Да, вину признаю в полном объеме", - заявил он.

Липатову предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству группой лиц из корыстных побуждений или по найму, в пособничестве в убийстве. Сегодня суд приступил к рассмотрению дела по существу.