Экс-глава совдира "Локомотива" сознался в подстрекательстве к убийству
Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергей Липатов признал вину в подстрекательстве к убийству в 2002 году, передает РИА Новости, 22.01.2026
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 22 янв - РИА Новости. Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергей Липатов признал вину в подстрекательстве к убийству в 2002 году, передает корреспондент РИА Новости из зала Одинцовского горсуда Подмосковья.
"Да, вину признаю в полном объеме", - заявил он.
Липатову предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству группой лиц из корыстных побуждений или по найму, в пособничестве в убийстве. Сегодня суд приступил к рассмотрению дела по существу.
Как стало известно из озвученного в суде обвинения, Липатов из личной неприязни и с целью решить коммерческий вопрос заплатил 200 тысяч долларов за убийство директора юридической фирмы "Инюрконсалт", советника главы министерства путей сообщения Александра Фоминова. Мужчину убили из пистолета в 2002 году, когда он возвращался в загородный дом в дачном кооперативе "Аграрник" в Одинцовском районе Московской области. Исполнители скрылись с места происшествия.