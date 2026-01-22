https://ria.ru/20260122/sud-2069483334.html
Суд начал слушать дело бывшего начальника Казанского вокзала
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего начальника Казанского вокзала Игоря Черникова о взяточничестве, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Первое судебное заседание прошло во вторник. Суд продолжит рассматривать дело в феврале.
Согласно карточке дела, Черникова обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ
(получение взятки в особо крупном размере). При этом, в июне 2025 года Дорогомиловский суд Москвы
отправил Черникова под домашний арест за посредничество во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).
В РЖД
РИА Новости сообщали, что Черников уволен с занимаемой должности в 2024 году.
Ранее "МК" сообщал о том, что по версии следствия руководителей крупнейшего железнодорожного узла столицы, в том числе Черникова, пытался подкупить частный предприниматель. Как утверждается, он заплатил 1,3 миллиона рублей за общее покровительство при ведении предпринимательской деятельности на территории вокзала.