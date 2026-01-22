“Политеховский маньяк” отказался от подачи апелляционной жалобы

БАРНАУЛ, 22 янв - РИА Новости. "Политеховский маньяк" Виталий Манишин, осужденный на 25 лет за убийство 11 женщин, отказался от подачи апелляционной жалобы, при этом его адвокат считает, что ее подзащитный себя оговорил, сообщила пресс-служба судов Алтайского края.

"Двадцатого января 2026 года уголовное дело по обвинению Манишина В.Е. направлено Калманским районным судом в Алтайский краевой суд для апелляционного рассмотрения. Апелляционные жалобы на приговор принесены адвокатом Манишина В.Е. и одной из потерпевших, которая обжаловала справедливость назначенного наказания, указав, что оно является слишком мягким", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на картотеку краевого суда РИА Новости сообщало, что апелляция приговора Манишина будет рассмотрена 19 февраля.

"Несмотря на то, что сам Манишин В.Е. отказался от подачи апелляционной жалобы, принесенная адвокатом Ростовцевой Л.А. жалоба подлежит рассмотрению судом апелляционной инстанции, поскольку одним из ее доводов является наличие признаков самооговора Манишина В.Е. в совершении инкриминированных ему преступлений, а только в таком случае адвокат вправе занимать по делу позицию вопреки воле доверителя", - отметила пресс-служба.

Калманский районный суд Алтайского края 1 октября 2025 года приговорил Виталия Манишина, который обвинялся в убийстве 11 женщин, к 25 годам лишения свободы. По данным СК РФ , Манишин причастен к совершенным с 1989 по 2000 год в Алтайском крае 11 убийствам, сопряженным с изнасилованием.