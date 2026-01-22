https://ria.ru/20260122/sud-2069468293.html
Сахалинца осудили за покушение на сотрудничество со спецслужбами Украины
Сахалинца осудили за покушение на сотрудничество со спецслужбами Украины - РИА Новости, 22.01.2026
Сахалинца осудили за покушение на сотрудничество со спецслужбами Украины
Верховный суд РФ признал 59-летнего сахалинца виновным в покушении на конфиденциальное сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T04:35:00+03:00
2026-01-22T04:35:00+03:00
2026-01-22T04:35:00+03:00
происшествия
украина
россия
сахалинская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20250729/sotrudnichestvo-2032095214.html
https://ria.ru/20250925/gosizmena-2044180701.html
украина
россия
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, россия, сахалинская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Украина, Россия, Сахалинская область, Вооруженные силы Украины
Сахалинца осудили за покушение на сотрудничество со спецслужбами Украины
Сахалинец отправится в колонию за попытку сотрудничества со спецслужбами Украины
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 янв – РИА Новости. Верховный суд РФ признал 59-летнего сахалинца виновным в покушении на конфиденциальное сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.
"Верховный суд Российской Федерации признал Криворучко виновным по части 3 статьи 30, статье 275.1 УК РФ
(покушение на конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года девять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Как установлено, в марте 2022 года мужчина со своего номера телефона пытался связаться с вооруженными силами Украины, и об этом стало известно российским спецслужбам.
"Подсудимый в телефонных разговорах и с помощью электронной переписки, уверенный, что контактирует с сотрудником Службы безопасности Украины
, выразил готовность сотрудничать с представителями вооруженных сил Украины
", - отмечает пресс-служба.
Мужчина выразил готовность приехать на территорию Украины либо предоставить информацию о сахалинских военнослужащих, принимавших участие в СВО, участвовать в деятельности против безопасности России, а также искал возможность вступить в подразделения ВСУ.
Сахалинца задержали сотрудники УФСБ региона.