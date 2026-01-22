Рейтинг@Mail.ru
04:35 22.01.2026
Сахалинца осудили за покушение на сотрудничество со спецслужбами Украины
Верховный суд РФ признал 59-летнего сахалинца виновным в покушении на конфиденциальное сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры РИА Новости, 22.01.2026
Сахалинца осудили за покушение на сотрудничество со спецслужбами Украины

Сахалинец отправится в колонию за попытку сотрудничества со спецслужбами Украины

Статуя Фемиды
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 янв – РИА Новости. Верховный суд РФ признал 59-летнего сахалинца виновным в покушении на конфиденциальное сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.
"Верховный суд Российской Федерации признал Криворучко виновным по части 3 статьи 30, статье 275.1 УК РФ (покушение на конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года девять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Статуя богини правосудия
Жителя Подмосковья осудили за сотрудничество с другим государством
29 июля 2025, 11:32
Как установлено, в марте 2022 года мужчина со своего номера телефона пытался связаться с вооруженными силами Украины, и об этом стало известно российским спецслужбам.
"Подсудимый в телефонных разговорах и с помощью электронной переписки, уверенный, что контактирует с сотрудником Службы безопасности Украины, выразил готовность сотрудничать с представителями вооруженных сил Украины", - отмечает пресс-служба.
Мужчина выразил готовность приехать на территорию Украины либо предоставить информацию о сахалинских военнослужащих, принимавших участие в СВО, участвовать в деятельности против безопасности России, а также искал возможность вступить в подразделения ВСУ.
Сахалинца задержали сотрудники УФСБ региона.
Статуя Фемиды
Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены
25 сентября 2025, 04:54
 
