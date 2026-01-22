Разбивший мемориальную табличку на доме Политковской не признал вину

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Разбивший мемориальную табличку на доме журналистки Анны Политковской в Москве не признал вину и заявил в суде, что сделал это случайно, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Он пояснил, что имеет высшее образование по специальности "религиоведение", проходил мимо таблички и увидел завядшие цветы.
"Поскольку у него религиозное воспитание и он родился в Москве, решил убрать мусор и выкинуть цветы, к табличке не прикасался, намеренно ее не срывал, она сама упала и разбилась. Он, не зная, куда в таких случаях необходимо обращаться, так как собственник не указан, просто прошел дальше", - приводится в материалах его позиция.
Тверской суд Москвы в среду назначил мужчине штраф в одну тысячу рублей.
Мемориальная доска на доме Политковской на Лесной улице в Москве была разбита 18 января.
Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за профессиональную работу в поддержку "прав человека и свободы средств массовой информации", застрелили в Москве в подъезде ее дома 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает ее журналистскую деятельность, заказчиков убийства не нашли.
В 2014 году Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам двух исполнителей убийства Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Их сообщники, в том числе бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, получили от 11 до 20 лет тюрьмы.
Осквернившая памятник воинам СВО в Приамурье женщина оказалась психбольной
2 декабря 2025, 06:33