Суд решит вопрос о лечении мужчины, напавшего на ребенка в "Шереметьево"

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Химкинский городской суд Московской области рассмотрит вопрос о применении принудительной меры медицинского характера в отношении Владимира Витикова, бросившего ребенка на пол в московском аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в инстанции.

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что 31-летний иностранец не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а потому дело направлено в суд для решения вопроса о принудительном лечении, сообщал подмосковный главк СК.