Суд решит вопрос о лечении мужчины, напавшего на ребенка в "Шереметьево"

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Химкинский городской суд Московской области рассмотрит вопрос о применении принудительной меры медицинского характера в отношении Владимира Витикова, бросившего ребенка на пол в московском аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в инстанции.
"Назначено закрытое судебное заседание на 22 января", - сказали в суде.
По данным СК, 23 июня 2025 года мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что 31-летний иностранец не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а потому дело направлено в суд для решения вопроса о принудительном лечении, сообщал подмосковный главк СК.
