Суд решит вопрос о лечении мужчины, напавшего на ребенка в "Шереметьево" - РИА Новости, 22.01.2026
00:54 22.01.2026
Суд решит вопрос о лечении мужчины, напавшего на ребенка в "Шереметьево"
происшествия, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), химкинский городской суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Шереметьево (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ), Химкинский городской суд
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево
Гражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Химкинский городской суд Московской области рассмотрит вопрос о применении принудительной меры медицинского характера в отношении Владимира Витикова, бросившего ребенка на пол в московском аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в инстанции.
"Назначено закрытое судебное заседание на 22 января", - сказали в суде.
По данным СК, 23 июня 2025 года мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что 31-летний иностранец не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а потому дело направлено в суд для решения вопроса о принудительном лечении, сообщал подмосковный главк СК.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Шереметьево (аэропорт)Следственный комитет России (СК РФ)Химкинский городской суд
 
 
