Рейтинг@Mail.ru
Стубб рассказал, когда план по безопасности в Арктике должен быть готов - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 22.01.2026 (обновлено: 19:36 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/stubb-2069684309.html
Стубб рассказал, когда план по безопасности в Арктике должен быть готов
Стубб рассказал, когда план по безопасности в Арктике должен быть готов - РИА Новости, 22.01.2026
Стубб рассказал, когда план по безопасности в Арктике должен быть готов
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что хотел бы обеспечить создание плана по улучшению безопасности в арктическом регионе до июльского саммита НАТО, об РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T19:35:00+03:00
2026-01-22T19:36:00+03:00
в мире
гренландия
финляндия
анкара (провинция)
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924064520_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_0dcedd50b1a6d37bcc0646a6c8040a07.jpg
https://ria.ru/20260122/ssha-2069670090.html
https://ria.ru/20260122/arktika-2069502180.html
гренландия
финляндия
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924064520_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_dc060a9eb89844ee895b996b62cc1b08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, финляндия, анкара (провинция), дональд трамп, нато
В мире, Гренландия, Финляндия, Анкара (провинция), Дональд Трамп, НАТО
Стубб рассказал, когда план по безопасности в Арктике должен быть готов

Стубб хотел бы, чтобы план по безопасности в Арктике был готов до саммита НАТО

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что хотел бы обеспечить создание плана по улучшению безопасности в арктическом регионе до июльского саммита НАТО, об этом он рассказал в интервью агентству Рейтер в четверг на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7–8 июля.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Cделка по Гренландии позволит США расширить влияние в Арктике, сообщают СМИ
Вчера, 18:33
"Он (Стубб - ред.) заявил, что хочет, чтобы план, направленный на укрепление безопасности в Арктике, был готов к саммиту НАТО в Анкаре в июле", - указывает агентство со ссылкой на лидера Финляндии.
Согласно агентству, заявление было сделано после того, как США объявили о подготовке сделки по Гренландии.
"В идеальном мире у нас было бы что-то готово до саммита НАТО в Анкаре", - цитирует Рейтер Стубба.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Ледники - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Премьер Канады прокомментировал заявления Трампа об угрозе в Арктике
Вчера, 10:18
 
В миреГренландияФинляндияАнкара (провинция)Дональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала