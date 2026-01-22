https://ria.ru/20260122/stubb-2069684309.html
Стубб рассказал, когда план по безопасности в Арктике должен быть готов
Стубб рассказал, когда план по безопасности в Арктике должен быть готов - РИА Новости, 22.01.2026
Стубб рассказал, когда план по безопасности в Арктике должен быть готов
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что хотел бы обеспечить создание плана по улучшению безопасности в арктическом регионе до июльского саммита НАТО, об РИА Новости, 22.01.2026
в мире
гренландия
финляндия
анкара (провинция)
дональд трамп
нато
гренландия
финляндия
анкара (провинция)
