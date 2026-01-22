Рейтинг@Mail.ru
16:06 22.01.2026
Заявление Стубба о России вызвало изумление в Финляндии
Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен раскритиковал в соцсети X заявление президента Финляндии Александра Стубба о России. "Как вам не стыдно, черт
Заявление Стубба о России вызвало изумление в Финляндии

Малинен раскритиковал заявление президента Финляндии Стубба о России

© AP Photo / Hannah McKayПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Hannah McKay
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен раскритиковал в соцсети X заявление президента Финляндии Александра Стубба о России.

"Как вам не стыдно, черт возьми. Единственные, для кого война стала "стратегическим поражением", - это мы, отчасти благодаря вам, и Европа, экономика которой погрузилась в перманентную рецессию", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
На Украине сделали заявление о Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа
Вчера, 12:42
Так профессор отреагировал на пост Стубба о том, что конфликт на Украине якобы уже стал стратегической ошибкой и поражением России.

Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам американский лидер заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.
Глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.
Со своей стороны, глава киевского режима рассказал о возможности референдума по отдельным пунктам мирного плана. По его словам, гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100 процентов.

Хозяин Белого дома неоднократно подчеркивал, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с урегулированием конфликта виноват Зеленский.
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Слова министра обороны Украины об убийстве россиян поразили депутата Рады
Вчера, 08:36
 
