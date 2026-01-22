Рейтинг@Mail.ru
Стубб признал необходимость диалога ЕС с Россией по Украине
12:48 22.01.2026 (обновлено: 14:55 22.01.2026)
Стубб признал необходимость диалога ЕС с Россией по Украине
Стубб признал необходимость диалога ЕС с Россией по Украине
Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявил президент Финляндии Александр Стубб. РИА Новости, 22.01.2026
Стубб признал необходимость диалога ЕС с Россией по Украине

© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент Финляндии Александр Стубб на экономическом форуме в Давосе. 22 января 2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент Финляндии Александр Стубб на экономическом форуме в Давосе. 22 января 2026
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Правда заключается в том, что на каком-то этапе кому-то в Европе необходимо начать вести диалог на самом высоком уровне в России", - сказал Стубб телеканалу CNN, отвечая на вопрос о том, станет ли он спецпосланником ЕС для переговоров с Россией по Украине.
По словам финского президента, обсуждение о назначении спецпосланника от "коалиции желающих" или Европы ведется уже более года.
Ранее издание Politico сообщало, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который может представлять интересы Евросоюза в переговорах по Украине, одним из возможных претендентов дипломаты считают Стубба.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Захарова прокомментировала идею Стубба пойти в сауну с Трампом
20 января, 22:15
 
