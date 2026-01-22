https://ria.ru/20260122/stubb-2069545357.html
Стубб признал необходимость диалога ЕС с Россией по Украине
Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявил президент Финляндии Александр Стубб. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T12:48:00+03:00
2026-01-22T12:48:00+03:00
2026-01-22T14:55:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
евросоюз
politico
