Президент Финляндии прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что ужасного варианта развития событий вокруг Гренландии удалось избежать.
"Я думаю, что изначально были три сценария: хороший, плохой и ужасный. Хороший подразумевал, что мы найдем выход и начнем процесс, ведущий к своего рода безопасности в Арктике. Плохой заключался в эскалации тарифной войны между Европой и США. А ужасный - это, конечно же, военный захват. Очевидно, я не считаю, что ситуация урегулирована, но основное напряжение снято. Мы не будем переходить на ужасную стадию. Мы сейчас где-то между хорошим и плохим (вариантами - ред.)", - заявил Стубб в интервью газете Wall Street Journal.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения по Гренландии.