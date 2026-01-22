Рейтинг@Mail.ru
Президент Финляндии прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии
02:37 22.01.2026
Президент Финляндии прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии
Президент Финляндии прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что ужасного варианта развития событий вокруг Гренландии удалось избежать.
Президент Финляндии прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что ужасного варианта развития событий вокруг Гренландии удалось избежать.
"Я думаю, что изначально были три сценария: хороший, плохой и ужасный. Хороший подразумевал, что мы найдем выход и начнем процесс, ведущий к своего рода безопасности в Арктике. Плохой заключался в эскалации тарифной войны между Европой и США. А ужасный - это, конечно же, военный захват. Очевидно, я не считаю, что ситуация урегулирована, но основное напряжение снято. Мы не будем переходить на ужасную стадию. Мы сейчас где-то между хорошим и плохим (вариантами - ред.)", - заявил Стубб в интервью газете Wall Street Journal.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения по Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
