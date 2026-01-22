Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане конфликт между четырьмя мужчинами закончился стрельбой - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/strelba-2069633006.html
В Татарстане конфликт между четырьмя мужчинами закончился стрельбой
В Татарстане конфликт между четырьмя мужчинами закончился стрельбой - РИА Новости, 22.01.2026
В Татарстане конфликт между четырьмя мужчинами закончился стрельбой
Конфликт произошел в Набережных Челнах между двумя 32-летними мужчинами и двумя молодыми людьми, в результате один из участников ссоры ранил другого из... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:35:00+03:00
2026-01-22T16:35:00+03:00
происшествия
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
https://ria.ru/20260116/moskva-2068209358.html
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане конфликт между четырьмя мужчинами закончился стрельбой

В Набережных Челнах конфликт между 4 мужчинами закончился стрельбой из травмата

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 22 янв – РИА Новости. Конфликт произошел в Набережных Челнах между двумя 32-летними мужчинами и двумя молодыми людьми, в результате один из участников ссоры ранил другого из травматического пистолета, сообщает МВД по Татарстану.
«
"Вечером 21 января в полицию поступило сообщение от 21-летнего челнинца о том, что ему с другом угрожают двое неизвестных… Полицейские выяснили, что конфликт произошел между двумя 32-летними мужчинами и молодыми людьми в возрасте 21-23 лет", - говорится в сообщении.
По информации МВД, один из участников конфликта выстрелил из травматического пистолета и причинил ранение другому, 32-летний пострадавший был госпитализирован.
В настоящее время травматическое оружие изъято. Установлено, что челнинец владел им на законных основаниях. После установления всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Москве мужчина устроил стрельбу из светошумового пистолета
16 января, 03:16
 
ПроисшествияНабережные ЧелныРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала