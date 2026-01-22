https://ria.ru/20260122/strelba-2069633006.html
В Татарстане конфликт между четырьмя мужчинами закончился стрельбой
В Татарстане конфликт между четырьмя мужчинами закончился стрельбой - РИА Новости, 22.01.2026
В Татарстане конфликт между четырьмя мужчинами закончился стрельбой
Конфликт произошел в Набережных Челнах между двумя 32-летними мужчинами и двумя молодыми людьми, в результате один из участников ссоры ранил другого из... РИА Новости, 22.01.2026
происшествия
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане конфликт между четырьмя мужчинами закончился стрельбой
В Набережных Челнах конфликт между 4 мужчинами закончился стрельбой из травмата