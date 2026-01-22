https://ria.ru/20260122/stavropole-2069689273.html
В Ставропольском крае семья отравилась угарным газом
В Ставропольском крае семья отравилась угарным газом
Семья из шести человек отравилась угарным газом на Ставрополье, среди пострадавших 11-летний ребенок, сообщило СУ СК региона. РИА Новости, 22.01.2026
В Ставропольском крае семья из шести человек отравилась угарным газом