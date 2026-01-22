Рейтинг@Mail.ru
В Ставропольском крае семья отравилась угарным газом - РИА Новости, 22.01.2026
19:50 22.01.2026
В Ставропольском крае семья отравилась угарным газом
Семья из шести человек отравилась угарным газом на Ставрополье, среди пострадавших 11-летний ребенок, сообщило СУ СК региона.
В Ставропольском крае семья отравилась угарным газом

В Ставропольском крае семья из шести человек отравилась угарным газом

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 22 янв – РИА Новости. Семья из шести человек отравилась угарным газом на Ставрополье, среди пострадавших 11-летний ребенок, сообщило СУ СК региона.
"В одном из частных домовладений по улице Рязанской города Ставрополя произошла утечка газа, в результате которой семья из 6 человек, в том числе 11-летний ребенок, отравились угарным газом", – говорится в сообщении.
В СК региона сообщили, что возможной причиной произошедшего является нерегулярное обслуживание дымового канала владельцем домовладения.
По данным пресс-службы ГУ МЧС Ставрополья, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.
Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка технического обслуживания газового оборудования.
Под Пензой две женщины погибли из-за отравления угарным газом
