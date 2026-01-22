Что говорил Иона Одесский о России

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Прошло больше десяти лет с момента смерти монаха из Свято-Успенского монастыря. Пророчества продолжают сбываться. И самое загадочное из них — про "три Пасхи" — все еще будоражит умы. Что говорилось в нем? И что еще предсказывал одесский провидец?

Ехали за тысячи километров

Схиархимандрит Иона, в миру Владимир Игнатенко, прожил большую часть жизни в одесском монастыре. Его келья была скромной. На стене висел один примечательный элемент — портрет Александра Суворова, которого батюшка глубоко почитал.

К старцу приезжали за советом, исцелением, просто чтобы побыть рядом и услышать его слова. Он не отказывал никому — принимал посетителей практически до последнего дня. Слава о нем шла далеко за пределы Украины.

Говорил монах с прихожанами всегда понятным языком, без богословских терминов, ведь за ними скрывалось нечто большее.

Предсказание, сбывшееся точно в срок

Одно из самых поразительных пророчеств касалось сроков. За год до ухода из жизни Иона начал повторять одну фразу: "Я преставлюсь, и спустя год начнется". Что именно начнется — не уточнял. Многие не придавали этому значения.

Старец скончался в декабре 2012 года. Ровно через двенадцать месяцев, в конце 2013-го, на Украине вспыхнули события Майдана. То, что начиналось как протесты, переросло в государственный переворот и кровопролитие. К власти пришли те, про кого Иона нелестно отзывался при жизни.

"Власть на Украине получат пособники фашистов. Только Россия положит этому конец", — предупреждал монах. Совпадение? Многие считают, что нет.

Гонения, которые он предвидел

Иона говорил, что Украинскую православную церковь ждут тяжелые испытания. Описывал картину, которая казалась невозможной: "Приедете в привычный монастырь, а там прежних монахов уже нет. Насельники будут незнакомые и священство иное".

Спустя годы эти слова стали реальностью. В Киево-Печерской лавре стали проводить съемки кулинарных телешоу, готовить еду на фоне икон и крестов. Храмы превратились в площадки для политических выступлений — алтари использовали как трибуны.

Но старец всегда добавлял: торжество нечисти временно. Все, кто шел против веры, будут изгнаны — справедливость восторжествует.

"Нет отдельно Украины и России"

Тема единства народов проходила красной нитью через все проповеди Ионы. Паломникам из российских городов он постоянно повторял: "Нет отдельно Украины и России. У нас единая Святая Русь". По его убеждению, враги стремились уничтожить православие, а для этого нужно было расколоть братские народы.

Батюшка предрекал возвращение монархии: "Нужно много каяться и молиться. Только через Богом данного царя Россия обретет могущество и спасение".

Он предупреждал: "Все погибнут, кто против Бога и России пойдет. Кто жив останется — какая у того хорошая жизнь будет".

Доллары — как осенние листья

Старец предвидел крах американской валюты. Когда кто-то однажды принес ему пожертвование в долларах, Иона произнес фразу, которая запомнилась многим: "Да что вы за этим долларом гоняетесь... Эти доллары, как листья осенью, ветер гнать по дороге будет — никто за ними и не нагнется".

Запад обещает только ад — так говорил Иона, ссылаясь на видения святых. Но и самому Западу он предсказывал катастрофы. В Германии два мощнейших взрыва — физический и духовный. В Великобритании — "яркий свет, после чего начнется большая волна". Во Франции и в Италии — эпидемии, пожары, нашествие насекомых.

Голод и Черное море

Предупреждал о всемирном голоде: только Россия сможет выстоять, "хлеба будет достаточно".

Говорил об экологической катастрофе в Черном море. Сероводород на дне, по его словам, "сильнее атома" и может все сжечь, "как Содом и Гоморру", если человечество не покается.

Окончание СВО старец связывал с церковным календарем: "Вся нечисть уйдет со Святой Руси в первую неделю Великого поста". Какого именно года — не уточнил.

Загадка трех Пасх

Самое известное и спорное пророчество звучит так: "Первая Пасха будет кровавой, вторая — голодной, третья — победной". Эти слова часто ошибочно приписывают старцу Зосиме Сокуру. На самом деле их автор — Иона Одесский.

Верующие спорят о толковании до сих пор. Некоторые связывают пророчество с началом СВО в 2022 году. Другие считают, что речь о событиях, которые еще впереди.