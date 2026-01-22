Экс-спецпрокурор США обвинил Трампа в угрозе смертью свидетелям

ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Бывший спецпрокурор США Джек Смит на слушаниях в конгрессе обвинил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в том, что тот угрожал смертью свидетелям по делу о якобы вмешательстве его в выборы 2020 года.
"У меня был долг защитить свидетелей в этом расследовании. Этот риск, эта угроза свидетелям подтвердилась, когда мы продолжили работу по этому делу, и Дональд Трамп предложил казнить одного из свидетелей, а затем также сделал заявление в духе: "Если вы пойдете против меня, я пойду против вас". На мой взгляд, я не могу представить более прямой угрозы свидетелям и лицам, участвующим в этом процессе", - сказал он на слушаниях в сенате, касавшихся его расследований против Трампа.
Таким образом Смит объяснил прослушивание телефонов приближенных к Трампу сенаторов и конгрессменов.
С ноября 2022 года Смит возглавлял расследования в отношении Трампа, включая дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. Производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя. В январе РИА Новости выяснило, что Смит официально сложил полномочия, не дожидаясь инаугурации Трампа. Республиканец стал первым победителем президентских выборов в США, против которого велись уголовные расследования и даже был вынесен обвинительный вердикт присяжных по одному из дел, в рамках этого производства суд приговорил его к "безусловному освобождению".
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году он подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом.
