Экс-спецпрокурор США обвинил Трампа в угрозе смертью свидетелям

ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Бывший спецпрокурор США Джек Смит на слушаниях в конгрессе обвинил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в том, что тот угрожал смертью свидетелям по делу о якобы вмешательстве его в выборы 2020 года.