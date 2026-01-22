Рейтинг@Mail.ru
В офисе генсека ООН подтвердили, что США больше не член ВОЗ - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:39 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/ssha-2069704070.html
В офисе генсека ООН подтвердили, что США больше не член ВОЗ
В офисе генсека ООН подтвердили, что США больше не член ВОЗ - РИА Новости, 22.01.2026
В офисе генсека ООН подтвердили, что США больше не член ВОЗ
США больше не являются частью Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T21:39:00+03:00
2026-01-22T21:39:00+03:00
в мире
сша
китай
стефан дюжаррик
дональд трамп
оон
воз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000718770_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_51230acafd1e6cf77d73b48f45c80422.jpg
https://ria.ru/20260122/tramp-2069572449.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000718770_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1811f0640eefc5dab60c063effa30d03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, стефан дюжаррик, дональд трамп, оон, воз
В мире, США, Китай, Стефан Дюжаррик, Дональд Трамп, ООН, ВОЗ
В офисе генсека ООН подтвердили, что США больше не член ВОЗ

США больше не член ВОЗ, подтвердили в офисе генсека ООН

© AP Photo / Seth WenigЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 22 янв - РИА Новости. США больше не являются частью Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Соединенные Штаты официально вышли из Всемирной организации здравоохранения 22 января, ровно через год после того, как исполнительный указ президента Дональда Трампа запустил этот процесс.
"Они больше не участвуют в работе Всемирной организации здравоохранения", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Дюжаррик подчеркнул, однако, что ООН хотела бы видеть участие США в ВОЗ, как и любой другой страны.
Трамп обвинял организацию в неумелом управлении пандемией COVID-19 и подверженности чрезмерному влиянию Китая.
Президент США Дональд Трамп выступает на Совете мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Трамп заявил о возможности сочетания "Совета мира" с механизмами ООН
Вчера, 14:02
 
В миреСШАКитайСтефан ДюжаррикДональд ТрампООНВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала