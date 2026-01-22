https://ria.ru/20260122/ssha-2069704070.html
В офисе генсека ООН подтвердили, что США больше не член ВОЗ
В офисе генсека ООН подтвердили, что США больше не член ВОЗ - РИА Новости, 22.01.2026
В офисе генсека ООН подтвердили, что США больше не член ВОЗ
США больше не являются частью Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 22.01.2026
