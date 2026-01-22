Рейтинг@Mail.ru
Cделка по Гренландии позволит США расширить влияние в Арктике, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.01.2026
18:33 22.01.2026
Cделка по Гренландии позволит США расширить влияние в Арктике, сообщают СМИ
Cделка по Гренландии позволит США расширить влияние в Арктике, сообщают СМИ
Cделка по Гренландии позволит США расширить влияние в Арктике, сообщают СМИ

Telegraph: сделка по Гренландии позволит США контролировать районы с ископаемыми

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сделка США по Гренландии, которая обсуждалась американским президентом Дональдом Трампом с генсеком НАТО Марком Рютте в Давосе, в теории позволит Соединенным Штатам расширить влияние на территорию с полезными ископаемыми, сообщила газета Telegraph.
По данным издания, проект соглашения, который обсуждался в среду, предполагает, что США будут контролировать часть Гренландии, обозначив ее в качестве суверенных военных баз. Американские базы в Арктике будут считаться территорией Соединенных Штатов, объяснила газета.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Трамп рассказал о будущей сделке по Гренландии
Вчера, 16:08
"Теоретически, предложенная новая структура позволит США контролировать часть Гренландии и потенциально расширить свое влияние на богатые полезными ископаемыми районы, которые так интересны Трампу", - говорится в сообщении издания.
По сведениям газеты, соглашение позволит Штатам проводить военные и разведывательные операции, учения. Как рассказали изданию неназванные источники, предложенная сделка не предусматривает продажу Гренландии США.
Американская газета New York Times со ссылкой на источники в четверг написало, что военные чиновники стран-участниц НАТО обсудили возможность пойти на компромисс, согласно которому Дания может передать США "суверенитет" над небольшими участками Гренландии для строительства военных баз. По данным источников, это сравнили с базами Великобритании на Кипре.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
США рассчитывают получить желаемое по Гренландии без затрат, заявил Трамп
Вчера, 15:37
 
