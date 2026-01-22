Рейтинг@Mail.ru
США и ХАМАС договорились о передаче оружия, сообщили СМИ
17:15 22.01.2026
США и ХАМАС договорились о передаче оружия, сообщили СМИ
США и ХАМАС договорились о передаче оружия, сообщили СМИ
США и ХАМАС договорились о передаче оружия, сообщили СМИ
США и ХАМАС достигли соглашения, согласно которому палестинское движение передаст свое оружие и карты подземных тоннелей в секторе Газа взамен на сохранение... РИА Новости, 22.01.2026
в мире
сша
израиль
вашингтон (штат)
дональд трамп
стив уиткофф
хамас
сша
израиль
вашингтон (штат)
Новости
в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), дональд трамп, стив уиткофф, хамас
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Стив Уиткофф, ХАМАС
США и ХАМАС договорились о передаче оружия, сообщили СМИ

Sky News Arabia: США и ХАМАС договорились о передаче оружия и карт тоннелей

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
КАИР, 22 янв - РИА Новости. США и ХАМАС достигли соглашения, согласно которому палестинское движение передаст свое оружие и карты подземных тоннелей в секторе Газа взамен на сохранение статуса политической партии, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник.
Согласно договоренностям, отмечает телеканал, политическим и военным лидерам ХАМАС позволят покинуть сектор Газа. Вашингтон предоставит гарантии, что в будущем Израиль не будет их преследовать, в том числе и тех, кто уже находится за границей.
"Достигнуто соглашение между ХАМАС и американской администрацией по передаче оружия и карт подземных тоннелей Газы взамен на сохранение движения как политической партии, против которой не будут предприниматься какие-либо действия", - сообщил телеканалу источник.
Израиль, в свою очередь, отверг некоторые положения соглашения, в частности, касающиеся сохранения ХАМАС статуса политической партии, утверждает собеседник телеканала.
"Вашингтон намерен провести интеграцию части служащих в полиции, подчиняющейся ХАМАС, и бывших сотрудников движения в новую администрацию Газы при условии, что они пройдут тщательную проверку со стороны США и Израиля", - добавил источник.
В четверг президент США Дональд Трамп в ходе подписания устава "Совета мира" по Газе потребовал от ХАМАС сложить оружие. По его словам, в противном случае "это будет их конец".
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф объявил 14 января о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа. Он отметил, что второй этап включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона. В этот же день МИД Египта, Катара и Турции в совместном заявлении объявили о формировании палестинского комитета технократов по управлению Газой во главе с Али Шаасом, который ранее занимал пост замминистра в палестинском правительстве по развитию промышленных зон.
В миреСШАИзраильВашингтон (штат)Дональд ТрампСтив УиткоффХАМАС
 
 
