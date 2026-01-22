США и ХАМАС договорились о передаче оружия, сообщили СМИ

КАИР, 22 янв - РИА Новости. США и ХАМАС достигли соглашения, согласно которому палестинское движение передаст свое оружие и карты подземных тоннелей в секторе Газа взамен на сохранение статуса политической партии, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник.
"Достигнуто соглашение между ХАМАС и американской администрацией по передаче оружия и карт подземных тоннелей Газы взамен на сохранение движения как политической партии, против которой не будут предприниматься какие-либо действия", - сообщил телеканалу источник.
Израиль, в свою очередь, отверг некоторые положения соглашения, в частности, касающиеся сохранения ХАМАС статуса политической партии, утверждает собеседник телеканала.
"Вашингтон намерен провести интеграцию части служащих в полиции, подчиняющейся ХАМАС, и бывших сотрудников движения в новую администрацию Газы при условии, что они пройдут тщательную проверку со стороны США и Израиля", - добавил источник.
В четверг президент США Дональд Трамп в ходе подписания устава "Совета мира" по Газе потребовал от ХАМАС сложить оружие. По его словам, в противном случае "это будет их конец".
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф объявил 14 января о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа. Он отметил, что второй этап включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона. В этот же день МИД Египта, Катара и Турции в совместном заявлении объявили о формировании палестинского комитета технократов по управлению Газой во главе с Али Шаасом, который ранее занимал пост замминистра в палестинском правительстве по развитию промышленных зон.