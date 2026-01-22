Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что остаются привержены заключению торгового соглашения с ЕС - РИА Новости, 22.01.2026
15:29 22.01.2026
В США заявили, что остаются привержены заключению торгового соглашения с ЕС
В США заявили, что остаются привержены заключению торгового соглашения с ЕС - РИА Новости, 22.01.2026
В США заявили, что остаются привержены заключению торгового соглашения с ЕС
Соединенные Штаты остаются привержены заключению торгового соглашения с Евросоюзом, заявил глава американского минторга Говард Латник. РИА Новости, 22.01.2026
в мире, сша, дания, норвегия, марош шефчович, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Дания, Норвегия, Марош Шефчович, Дональд Трамп, Евросоюз
В США заявили, что остаются привержены заключению торгового соглашения с ЕС

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты остаются привержены заключению торгового соглашения с Евросоюзом, заявил глава американского минторга Говард Латник.
"Несмотря на шумиху и заголовки в газетах, мы по-прежнему привержены реализации торгового соглашения между США и ЕС и всегда будем ценить наши тесные связи с нашими друзьями в Европе", - написал Латник в соцсети X по итогам встречи с еврокомиссаром по торговле Марошом Шефчовичем.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля.
На прошлой неделе американский лидер объявил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до соглашения о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
