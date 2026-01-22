https://ria.ru/20260122/ssha-2069607803.html
В США заявили, что остаются привержены заключению торгового соглашения с ЕС
Соединенные Штаты остаются привержены заключению торгового соглашения с Евросоюзом, заявил глава американского минторга Говард Латник. РИА Новости, 22.01.2026
