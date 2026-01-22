Рейтинг@Mail.ru
Трамп подтвердил увеличение военного бюджета США в 2027 году
13:25 22.01.2026 (обновлено: 14:11 22.01.2026)
Трамп подтвердил увеличение военного бюджета США в 2027 году
Трамп подтвердил увеличение военного бюджета США в 2027 году
Президент США Дональд Трамп заявил, что военный бюджет страны вырастет до 1,5 триллиона долларов к следующему году. РИА Новости, 22.01.2026
сша
в мире
давос
дональд трамп
сша
давос
сша, в мире, давос, дональд трамп
США, В мире, Давос, Дональд Трамп
Трамп подтвердил увеличение военного бюджета США в 2027 году

Трамп подтвердил увеличение военного бюджета США до $1,5 трлн в 2027 году

Президент США Дональд Трамп выступает на "Совете мира" в Давосе. 22 января 2026
Президент США Дональд Трамп выступает на Совете мира в Давосе. 22 января 2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп выступает на "Совете мира" в Давосе. 22 января 2026
ДАВОС, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что военный бюджет страны вырастет до 1,5 триллиона долларов к следующему году.
"В этом году у нас бюджет превышает один триллион долларов, а в следующем году мы выйдем на 1,5 триллиона", - заявил Трамп на церемонии подписания устава "Совета мира" по Газе, проходящей на полях ВЭФ в швейцарском Давосе.
