https://ria.ru/20260122/ssha-2069558652.html
Трамп подтвердил увеличение военного бюджета США в 2027 году
Трамп подтвердил увеличение военного бюджета США в 2027 году - РИА Новости, 22.01.2026
Трамп подтвердил увеличение военного бюджета США в 2027 году
Президент США Дональд Трамп заявил, что военный бюджет страны вырастет до 1,5 триллиона долларов к следующему году. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:25:00+03:00
2026-01-22T13:25:00+03:00
2026-01-22T14:11:00+03:00
сша
в мире
давос
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069575433_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c95165fdc0eb78974448a39b32fdab3.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069438131.html
сша
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069575433_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48b2c065c6c290ecb133e2465c5224e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, давос, дональд трамп
США, В мире, Давос, Дональд Трамп
Трамп подтвердил увеличение военного бюджета США в 2027 году
Трамп подтвердил увеличение военного бюджета США до $1,5 трлн в 2027 году