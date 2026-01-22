https://ria.ru/20260122/ssha-2069503202.html
FT: США перед подписанием соглашения с Украиной хотят поговорить с Россией
США перед подписанием с Украиной плана по восстановлению на сумму 800 миллиардов долларов хотят ознакомиться с позицией России, сообщает газета Financial Times... РИА Новости, 22.01.2026
