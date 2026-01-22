Рейтинг@Mail.ru
FT: США перед подписанием соглашения с Украиной хотят поговорить с Россией - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/ssha-2069503202.html
FT: США перед подписанием соглашения с Украиной хотят поговорить с Россией
FT: США перед подписанием соглашения с Украиной хотят поговорить с Россией - РИА Новости, 22.01.2026
FT: США перед подписанием соглашения с Украиной хотят поговорить с Россией
США перед подписанием с Украиной плана по восстановлению на сумму 800 миллиардов долларов хотят ознакомиться с позицией России, сообщает газета Financial Times... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T10:22:00+03:00
2026-01-22T10:22:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
владимир путин
дональд трамп
джаред кушнер
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063552642_0:0:2347:1321_1920x0_80_0_0_5c580b3449724bd573f07d5dd238c165.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069424542.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047027927_0:215:2094:1786_1920x0_80_0_0_13cce197e82f4b10d689bc3f420d7c6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, джаред кушнер, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине
FT: США перед подписанием соглашения с Украиной хотят поговорить с Россией

FT: США перед подписанием соглашения с Украиной хотят поговорить с Путиным

© AP Photo / Jae C. HongСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Jae C. Hong
Саммит России и США на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. США перед подписанием с Украиной плана по восстановлению на сумму 800 миллиардов долларов хотят ознакомиться с позицией России, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновника.
Ранее издание сообщало, что запланированное в Давосе объявление о заключении плана по восстановлению Украины на 800 миллиардов долларов отложено.
"Американцы хотят повременить (с подписанием соглашения - ред.), чтобы сначала услышать мнение российского президента Владимира Путина", - говорится в сообщении газеты.
Путин в четверг, 22 января, может встретиться со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, который приедет в РФ в седьмой раз. Ранее в среду Уиткофф заявил, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетят в четверг в Москву, где планируют встретиться с Путиным. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что данная встреча есть в графике президента.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп заявил, что США приближаются к завершению конфликта на Украине
21 января, 20:48
 
В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ПутинДональд ТрампДжаред КушнерМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала