СМИ: в европейских столицах преобладает оценка, что США стали злодеями
Почти во всех столицах Европы преобладает оценка, что американцы стали злодеями, пишет издание Politico. РИА Новости, 22.01.2026
