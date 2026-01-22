Рейтинг@Mail.ru
08:47 22.01.2026 (обновлено: 09:13 22.01.2026)
СМИ: в европейских столицах преобладает оценка, что США стали злодеями
СМИ: в европейских столицах преобладает оценка, что США стали злодеями
в мире, сша, европа, гренландия, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Европа, Гренландия, Дональд Трамп, Евросоюз
СМИ: в европейских столицах преобладает оценка, что США стали злодеями

Politico: в столицах Европы преобладает оценка, что американцы стали злодеями

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Почти во всех столицах Европы преобладает оценка, что американцы стали злодеями, пишет издание Politico.
"Европейские правительства пришли к непростому выводу: теперь злодеями стали американцы... эта оценка преобладает почти во всех столицах Европы", - говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Хуже ультиматума: Трамп сделал Европе предложение по Гренландии
Вчера, 08:00
По данным неназванного дипломата ЕС, на которого ссылается издание, в тот момент, когда президент США Дональд Трамп заявил о пошлинах, раскол "стал реальным".
Лидеры стран ЕС на внеочередном саммите, посвященном отношениям с США, обсудят возможные контрмеры на случай введения обещанных американским лидером Дональдом Трампом дополнительных торговых пошлин в отношении ряда европейских стран на фоне спора по Гренландии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Европе грозит "дружеская" газовая блокада от США
Вчера, 08:00
 
В миреСШАЕвропаГренландияДональд ТрампЕвросоюз
 
 
