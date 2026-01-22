Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен Луна призвала начать открытый диалог США с Россией - РИА Новости, 22.01.2026
07:24 22.01.2026
Конгрессвумен Луна призвала начать открытый диалог США с Россией
Конгрессвумен Луна призвала начать открытый диалог США с Россией - РИА Новости, 22.01.2026
Конгрессвумен Луна призвала начать открытый диалог США с Россией
США слишком долго не вели открытого диалога с властями России, и этому нужно положить конец, заявила в интервью РИА Новости американская конгрессвумен Анна... РИА Новости, 22.01.2026
в мире, сша, россия, москва, анна паулина луна, дональд трамп
В мире, США, Россия, Москва, Анна Паулина Луна, Дональд Трамп
Конгрессвумен Луна призвала начать открытый диалог США с Россией

РИА Новости: конгрессвумен Луна призвала восстановить диалог США и России

© AP Photo / John Locher
Конгрессвумен Анна Паулина Луна
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / John Locher
Конгрессвумен Анна Паулина Луна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. США слишком долго не вели открытого диалога с властями России, и этому нужно положить конец, заявила в интервью РИА Новости американская конгрессвумен Анна Паулина Луна.
«
"Слишком долго, я думаю, конгресс не имел открытых отношений и диалога с российским народом и российским правительством. Я думаю, что этому нужно положить конец", - рассказала Луна в интервью агентству.
Луна подчеркнула, что именно по этой причине президент США Дональд Трамп и она сама возглавляют соответствующие усилия по выстраиванию такого диалога Москвы и Вашингтона.
Конгрессвумен Анна Паулина Луна
Луна получила разрешение Госдепа на визит четырех депутатов Госдумы
8 января, 04:17
8 января, 04:17
 
