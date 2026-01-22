Рейтинг@Mail.ru
05:38 22.01.2026
в мире
сша
украина
анна паулина луна
дональд трамп
2026
в мире, сша, украина, анна паулина луна, дональд трамп
Конгрессвумен Луна надеется на усиление поддержки плана Трампа по Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна сообщила РИА Новости, что надеется увидеть усиление поддержки мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине со стороны конгресса страны.
"Я думаю, что прямо сейчас мы хотим видеть усиление поддержки в конгрессе переговоров президента и мирного соглашения", - заявила Луна в интервью агентству.
Луна также отметила, что, по ее мнению, этого хотят все.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Россия проиграет". На Западе рассказали о стратегическом плане по Украине
20 января, 16:51
 
В миреСШАУкраинаАнна Паулина ЛунаДональд Трамп
 
 
