Конгрессвумен Луна надеется на усиление поддержки плана Трампа по Украине
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна сообщила РИА Новости, что надеется увидеть усиление поддержки мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине со стороны конгресса страны.
"Я думаю, что прямо сейчас мы хотим видеть усиление поддержки в конгрессе переговоров президента и мирного соглашения", - заявила Луна в интервью агентству.
Луна также отметила, что, по ее мнению, этого хотят все.