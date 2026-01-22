Экс-посланник Трампа вошел в совет лоббистской компании BGR Group

ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Бывший специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог вошел в совет лоббистской компании BGR Group, которая известна своей близостью к республиканцам.
"Группа BGR рада сообщить, что генерал-лейтенант (в отставке) Кит Келлог присоединился к Консультативному совету BGR! Он обладает многолетним опытом руководства элитными военными и Белым домом в формировании глобальной политики национальной безопасности", - говорится в заявлении компании.
BGR Group – это влиятельная американская лоббистская компания, основанная в 1991 году бывшими советниками президента-республиканца Джорджа Буша-старшего. Компания специализируется на предоставлении консультаций по вопросам государственных отношений, связей с общественностью и международной политики для корпораций, иностранных правительств и других организаций. BGR Group также известна своими тесными связями с политическими элитами, особенно в Республиканской партии.
Келлог назвал ключевые вопросы в урегулировании украинского кризиса
7 декабря 2025, 03:04