04:41 22.01.2026 (обновлено: 04:42 22.01.2026)
Экс-посланник Трампа вошел в совет лоббистской компании BGR Group
Экс-посланник Трампа вошел в совет лоббистской компании BGR Group
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
кит келлог
джордж буш (младший)
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, кит келлог, джордж буш (младший)
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Кит Келлог, Джордж Буш (младший)
Экс-посланник Трампа вошел в совет лоббистской компании BGR Group

Экс-советник Трампа по Украине Кит Келлог вошел в совет BGR Group

© AP Photo / Mariam ZuhaibКит Келлог
Кит Келлог
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Кит Келлог. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Бывший специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог вошел в совет лоббистской компании BGR Group, которая известна своей близостью к республиканцам.
"Группа BGR рада сообщить, что генерал-лейтенант (в отставке) Кит Келлог присоединился к Консультативному совету BGR! Он обладает многолетним опытом руководства элитными военными и Белым домом в формировании глобальной политики национальной безопасности", - говорится в заявлении компании.
В январе 2025 года Келлог был назначен специальным представителем по России и Украине, а затем Трамп сузил его полномочия до представителя исключительно по Украине. Ранее СМИ сообщали, что он покинет свой пост в администрации Трампа к концу 2025 года.
BGR Group – это влиятельная американская лоббистская компания, основанная в 1991 году бывшими советниками президента-республиканца Джорджа Буша-старшего. Компания специализируется на предоставлении консультаций по вопросам государственных отношений, связей с общественностью и международной политики для корпораций, иностранных правительств и других организаций. BGR Group также известна своими тесными связями с политическими элитами, особенно в Республиканской партии.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Келлог назвал ключевые вопросы в урегулировании украинского кризиса
7 декабря 2025, 03:04
 
