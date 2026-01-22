Рейтинг@Mail.ru
США едва ли готовы к самостоятельным операциям в Арктике, пишут СМИ
03:38 22.01.2026
США едва ли готовы к самостоятельным операциям в Арктике, пишут СМИ
Военные США едва ли подготовлены к самостоятельным операциям в Арктике и уступают в этом аспекте силам Европы, пишет газета Times со ссылкой на военный... РИА Новости, 22.01.2026
в мире
сша
арктика
европа
нато
сша
арктика
европа
США едва ли готовы к самостоятельным операциям в Арктике, пишут СМИ

© Фото : NATOАмериканские военные во время учений НАТО в Норвегии
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Военные США едва ли подготовлены к самостоятельным операциям в Арктике и уступают в этом аспекте силам Европы, пишет газета Times со ссылкой на военный источник.
"Наиболее показательно то, что у США практически нет подходящих военных ресурсов или опыта для Арктики. На этот раз, как ни странно, силы, готовые к действиям в Арктике, находятся в распоряжении европейских союзников по НАТО, особенно скандинавских стран и Великобритании", - говорится в статье.
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Дания и Гренландия предложили создать миссию НАТО в Арктике
19 января, 21:45
По словам источника, в ходе учений НАТО Joint Viking на севере Норвегии в марте 2025 года американские войска испытывали заметные трудности - финским резервистам, игравшим в учениях роль захватчиков, пришлось просить быть снисходительнее к военным США, "чтобы они перестали побеждать" американцев.
Источник также добавил, что США также зависят от Финляндии в плане более развитых военно-морских технологий ледокольного флота.
Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров заявил о заинтересованности США возобновить консультации по Арктике
20 января, 13:02
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
