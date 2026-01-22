https://ria.ru/20260122/ssha-2069464479.html
США едва ли готовы к самостоятельным операциям в Арктике, пишут СМИ
США едва ли готовы к самостоятельным операциям в Арктике, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2026
США едва ли готовы к самостоятельным операциям в Арктике, пишут СМИ
Военные США едва ли подготовлены к самостоятельным операциям в Арктике и уступают в этом аспекте силам Европы, пишет газета Times со ссылкой на военный... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T03:38:00+03:00
2026-01-22T03:38:00+03:00
2026-01-22T03:38:00+03:00
в мире
сша
арктика
европа
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764509550_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_600046db6d48ae8a6f2ae952bcd532c7.jpg
https://ria.ru/20260119/danija-2068905577.html
https://ria.ru/20260120/ssha-2069009776.html
сша
арктика
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764509550_0:321:2303:2048_1920x0_80_0_0_44673bf49c2c080041b61dde0802219c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, арктика, европа, нато
В мире, США, Арктика, Европа, НАТО
США едва ли готовы к самостоятельным операциям в Арктике, пишут СМИ
Times: военные США едва ли подготовлены к операциям в Арктике