Суд в США приостановил действие ограничений полномочий агентов ICE

ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Американский апелляционный суд временно приостановил действие решения суда нижней инстанции, ограничивавшего полномочия агентов службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.

"Ходатайство о введении временной административной приостановки действия предварительного судебного запрета, вынесенного окружным судом, на период рассмотрения судом ходатайства правительства о приостановке действия решения на время апелляционного обжалования, удовлетворено", - говорится в документе апелляционного суда по восьмому округу.