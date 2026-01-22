Рейтинг@Mail.ru
02:59 22.01.2026
Суд в США приостановил действие ограничений полномочий агентов ICE
в мире, миннесота, миннеаполис, сша
В мире, Миннесота, Миннеаполис, США
Суд в США приостановил действие ограничений полномочий агентов ICE

РИА Новости: суд приостановил запрет на применение перцового спрея агентам ICE

© AP Photo / Eric ThayerЧлен группы специального реагирования иммиграционной и таможенной полиции во время протестов в центре Лос-Анджелеса, США
Член группы специального реагирования иммиграционной и таможенной полиции во время протестов в центре Лос-Анджелеса, США - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Eric Thayer
Член группы специального реагирования иммиграционной и таможенной полиции во время протестов в центре Лос-Анджелеса, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Американский апелляционный суд временно приостановил действие решения суда нижней инстанции, ограничивавшего полномочия агентов службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.
Ранее суд в американском штате Миннесота запретил федеральным агентам применять перцовый спрей или аналогичные нелетальные средства, а также инструменты разгона толпы против лиц, которые участвуют в мирной и не создающей препятствий протестной деятельности. Согласно постановлению суда, агентам также нельзя задерживать мирных протестующих.
Сотрудники правоохрательных органов на месте происшествия, где сотрудник службы иммиграционной полиции (ICE) застрелил нелегала в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Опрос показал отношение американцев к ICE после убийства протестующей
18 января, 18:56
"Ходатайство о введении временной административной приостановки действия предварительного судебного запрета, вынесенного окружным судом, на период рассмотрения судом ходатайства правительства о приостановке действия решения на время апелляционного обжалования, удовлетворено", - говорится в документе апелляционного суда по восьмому округу.
Помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин ранее заявила, что во время операции службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее остались трое детей.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на ежедневном брифинге в Белом доме - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп поддержал ICE после убийства женщины в Миннеаполисе, заявила Левитт
8 января, 21:58
 
