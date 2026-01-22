https://ria.ru/20260122/ssha-2069461938.html
Суд в США приостановил действие ограничений полномочий агентов ICE
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Американский апелляционный суд временно приостановил действие решения суда нижней инстанции, ограничивавшего полномочия агентов службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.
Ранее суд в американском штате Миннесота
запретил федеральным агентам применять перцовый спрей или аналогичные нелетальные средства, а также инструменты разгона толпы против лиц, которые участвуют в мирной и не создающей препятствий протестной деятельности. Согласно постановлению суда, агентам также нельзя задерживать мирных протестующих.
"Ходатайство о введении временной административной приостановки действия предварительного судебного запрета, вынесенного окружным судом, на период рассмотрения судом ходатайства правительства о приостановке действия решения на время апелляционного обжалования, удовлетворено", - говорится в документе апелляционного суда по восьмому округу.
Помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин ранее заявила, что во время операции службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Миннеаполисе
вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее остались трое детей.