WP и журналистка Натансон попросили суд США вернуть изъятые у нее материалы
00:24 22.01.2026
WP и журналистка Натансон попросили суд США вернуть изъятые у нее материалы
WP и журналистка Натансон попросили суд США вернуть изъятые у нее материалы
Газета Washington Post и её журналистка Ханна Натансон попросили суд США вернуть все изъятые у нее материалы, следует из судебного документа, имеющегося в... РИА Новости, 22.01.2026
WP и журналистка Натансон попросили суд США вернуть изъятые у нее материалы

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Газета Washington Post и её журналистка Ханна Натансон попросили суд США вернуть все изъятые у нее материалы, следует из судебного документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Post и Натансон просят вернуть все изъятые материалы и издать распоряжение, обязывающее правительство хранить, но не просматривать, копии материалов... до разрешения этого вопроса", - говорится в судебном документе.
Как позже отметила сама газета, суд постановил, что государственные чиновники не могут проверять электронные устройства, которые были изъяты у журналистки.
Ранее об обыске в доме Натансон сообщила газета New York Times, которая связала произошедшее с профессиональной деятельностью журналистки, опрашивавшей уволенных чиновников федеральных ведомств.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Washington Post прокомментировал обыски в доме журналистки
14 января, 20:07
 
