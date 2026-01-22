https://ria.ru/20260122/ssha-2069450157.html
WP и журналистка Натансон попросили суд США вернуть изъятые у нее материалы
WP и журналистка Натансон попросили суд США вернуть изъятые у нее материалы - РИА Новости, 22.01.2026
WP и журналистка Натансон попросили суд США вернуть изъятые у нее материалы
Газета Washington Post и её журналистка Ханна Натансон попросили суд США вернуть все изъятые у нее материалы, следует из судебного документа, имеющегося в... РИА Новости, 22.01.2026
WP и журналистка Натансон попросили суд США вернуть изъятые у нее материалы
РИА Новости: WP и журналистка Натансон попросили вернуть изъятые у нее материалы
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Газета Washington Post и её журналистка Ханна Натансон попросили суд США вернуть все изъятые у нее материалы, следует из судебного документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Post и Натансон просят вернуть все изъятые материалы и издать распоряжение, обязывающее правительство хранить, но не просматривать, копии материалов... до разрешения этого вопроса", - говорится в судебном документе.
Как позже отметила сама газета, суд постановил, что государственные чиновники не могут проверять электронные устройства, которые были изъяты у журналистки.
Ранее об обыске в доме Натансон сообщила газета New York Times, которая связала произошедшее с профессиональной деятельностью журналистки, опрашивавшей уволенных чиновников федеральных ведомств.