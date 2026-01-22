WP и журналистка Натансон попросили суд США вернуть изъятые у нее материалы

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Газета Washington Post и её журналистка Ханна Натансон попросили суд США вернуть все изъятые у нее материалы, следует из судебного документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Post и Натансон просят вернуть все изъятые материалы и издать распоряжение, обязывающее правительство хранить, но не просматривать, копии материалов... до разрешения этого вопроса", - говорится в судебном документе.

Как позже отметила сама газета, суд постановил, что государственные чиновники не могут проверять электронные устройства, которые были изъяты у журналистки.