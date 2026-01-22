https://ria.ru/20260122/sputnik-2069670288.html
Sputnik и PBC заключили меморандум о сотрудничестве
Sputnik и PBC заключили меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 22.01.2026
Sputnik и PBC заключили меморандум о сотрудничестве
Церемония подписания прошла в рамках визита палестинской делегации во главе с Махмудом Аббасом в Москву. Соглашение предусматривает обмен новостным контентом...
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Церемония подписания прошла в рамках визита палестинской делегации во главе с Махмудом Аббасом в Москву. Соглашение предусматривает обмен новостным контентом между российским и палестинским СМИ, совместное производство программ для радио и цифровых платформ, проведение учебных мастер-классов для журналистов, обмен опытом в медиасфере.
Меморандум подписали заместитель главного редактора Медиагруппы "Россия сегодня", глава Sputnik Дальнее Зарубежье Ольга Лисогор и генеральный инспектор СМИ Палестины, министр Ахмед Ассаф.
"Подписание меморандума между нашими агентствами поможет укрепить отношения между народами России и Палестины, а также предоставит платформу для донесения голоса правды, голоса народа Палестины на фоне блокады СМИ", - заявил Ахмед Ассаф.
Министр поблагодарил международное Агентство и Радио Sputnik за усилия по доведению позиции Палестины до мировой общественности.
Palestinian Broadcasting Corporation (PBC) — государственная телерадиовещательная корпорация Палестинской автономии, основанная в 1994 году. PBC является официальным национальным вещателем и функционирует под юрисдикцией Палестинской администрации.
Международное информационное Агентство и Радио Sputnik, которое входит в медиагруппу "Россия сегодня", работает на более чем 30 языках. Порядка 20 мультимедийных центров Sputnik расположены по всему миру. Радиовещание осуществляется в 20 странах на 14 языках.