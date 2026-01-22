Sputnik и PBC заключили меморандум о сотрудничестве

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Церемония подписания прошла в рамках визита палестинской делегации во главе с Махмудом Аббасом в Москву. Соглашение предусматривает обмен новостным контентом между российским и палестинским СМИ, совместное производство программ для радио и цифровых платформ, проведение учебных мастер-классов для журналистов, обмен опытом в медиасфере.

Меморандум подписали заместитель главного редактора Медиагруппы "Россия сегодня", глава Sputnik Дальнее Зарубежье Ольга Лисогор и генеральный инспектор СМИ Палестины, министр Ахмед Ассаф.

"Подписание меморандума между нашими агентствами поможет укрепить отношения между народами России и Палестины, а также предоставит платформу для донесения голоса правды, голоса народа Палестины на фоне блокады СМИ", - заявил Ахмед Ассаф.

Министр поблагодарил международное Агентство и Радио Sputnik за усилия по доведению позиции Палестины до мировой общественности.

Palestinian Broadcasting Corporation (PBC) — государственная телерадиовещательная корпорация Палестинской автономии, основанная в 1994 году. PBC является официальным национальным вещателем и функционирует под юрисдикцией Палестинской администрации.