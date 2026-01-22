Рейтинг@Mail.ru
18:34 22.01.2026
Sputnik и PBC заключили меморандум о сотрудничестве
Церемония подписания прошла в рамках визита палестинской делегации во главе с Махмудом Аббасом в Москву. Соглашение предусматривает обмен новостным контентом...
в мире
палестина
москва
россия
махмуд аббас
sputnik
палестина
москва
россия
в мире, палестина, москва, россия, махмуд аббас, sputnik
В мире, Палестина, Москва, Россия, Махмуд Аббас, Sputnik

Sputnik и PBC заключили меморандум о сотрудничестве

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Церемония подписания прошла в рамках визита палестинской делегации во главе с Махмудом Аббасом в Москву. Соглашение предусматривает обмен новостным контентом между российским и палестинским СМИ, совместное производство программ для радио и цифровых платформ, проведение учебных мастер-классов для журналистов, обмен опытом в медиасфере.
Меморандум подписали заместитель главного редактора Медиагруппы "Россия сегодня", глава Sputnik Дальнее Зарубежье Ольга Лисогор и генеральный инспектор СМИ Палестины, министр Ахмед Ассаф.
"Подписание меморандума между нашими агентствами поможет укрепить отношения между народами России и Палестины, а также предоставит платформу для донесения голоса правды, голоса народа Палестины на фоне блокады СМИ", - заявил Ахмед Ассаф.
Министр поблагодарил международное Агентство и Радио Sputnik за усилия по доведению позиции Палестины до мировой общественности.
Palestinian Broadcasting Corporation (PBC) — государственная телерадиовещательная корпорация Палестинской автономии, основанная в 1994 году. PBC является официальным национальным вещателем и функционирует под юрисдикцией Палестинской администрации.
Международное информационное Агентство и Радио Sputnik, которое входит в медиагруппу "Россия сегодня", работает на более чем 30 языках. Порядка 20 мультимедийных центров Sputnik расположены по всему миру. Радиовещание осуществляется в 20 странах на 14 языках.
Университет Даффодил - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Sputnik подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом Даффодил
11 декабря 2025, 15:33
 
В миреПалестинаМоскваРоссияМахмуд АббасSputnik
 
 
