Новак рассказал о производстве СПГ в России в 2025 году

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в 2025 году составило порядка 32 миллионов тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 22.01.2026
