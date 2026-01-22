Рейтинг@Mail.ru
15:19 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/spg-2069604258.html
Новак рассказал о производстве СПГ в России в 2025 году
Новак рассказал о производстве СПГ в России в 2025 году
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в 2025 году составило порядка 32 миллионов тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T15:19:00+03:00
2026-01-22T15:19:00+03:00
экономика, россия, александр новак, спг
Экономика, Россия, Александр Новак, СПГ
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗавод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ"
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ". Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в 2025 году составило порядка 32 миллионов тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Россия - четвёртый крупнейший производитель СПГ (порядка 32 миллионов тонн в 2025 году, 7% мирового рынка), - написал он в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
Производство сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Россия планирует запустить несколько крупных СПГ-проектов
14 апреля 2025, 11:33
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакСПГ
 
 
