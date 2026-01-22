Новак спрогнозировал рост мирового экспорта СПГ в ближайшие пять лет

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мировой экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в ближайшие 5-10 лет вырастет почти на 50%, до 600-650 миллионов тонн, главным драйвером торговли станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Китай и Индия, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В ближайшие 5-10 лет мировой экспорт СПГ может вырасти до 600-650 миллионов тонн, почти на 50% превысив уровень 2025 года. Главным драйвером станут страны АТР, прежде всего Китай и Индия, на долю которых придется до 40% мирового прироста спроса", - написал он в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
По словам Новака, в 2025 году мировой экспорт СПГ составил примерно 430 миллионов тонн.
Доля СПГ в мировой торговле газом составила около 45%, также отмечается в статье. Состав экспортеров постоянно расширяется, что говорит о глубокой структурной трансформации газового рынка. Темпы прироста мировой торговли СПГ в разы превышают темпы роста спроса на газ в мире.
