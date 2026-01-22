Новак спрогнозировал рост мирового экспорта СПГ в ближайшие пять лет

«

"В ближайшие 5-10 лет мировой экспорт СПГ может вырасти до 600-650 миллионов тонн, почти на 50% превысив уровень 2025 года. Главным драйвером станут страны АТР, прежде всего Китай и Индия, на долю которых придется до 40% мирового прироста спроса", - написал он в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".