Рейтинг@Mail.ru
Новак спрогнозировал рост мирового экспорта СПГ в ближайшие пять лет - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/spg-2069603555.html
Новак спрогнозировал рост мирового экспорта СПГ в ближайшие пять лет
Новак спрогнозировал рост мирового экспорта СПГ в ближайшие пять лет - РИА Новости, 22.01.2026
Новак спрогнозировал рост мирового экспорта СПГ в ближайшие пять лет
Мировой экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в ближайшие 5-10 лет вырастет почти на 50%, до 600-650 миллионов тонн, главным драйвером торговли станут страны РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T15:17:00+03:00
2026-01-22T15:17:00+03:00
экономика
китай
индия
россия
александр новак
спг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/94/1486019404_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_a95260fc261f77d71e05fde193cebd54.jpg
https://ria.ru/20260120/kitay-2068933895.html
китай
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/94/1486019404_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_25afc06d50cab230f6b460100941d968.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, индия, россия, александр новак, спг
Экономика, Китай, Индия, Россия, Александр Новак, СПГ
Новак спрогнозировал рост мирового экспорта СПГ в ближайшие пять лет

Новак: мировой экспорт СПГ в ближайшие 5-10 лет вырастет почти на 50%

© Фото : Сахалин ЭнерджиТанкер-газовоз около завода по производству СПГ на Сахалине
Танкер-газовоз около завода по производству СПГ на Сахалине - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Сахалин Энерджи
Танкер-газовоз около завода по производству СПГ на Сахалине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мировой экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в ближайшие 5-10 лет вырастет почти на 50%, до 600-650 миллионов тонн, главным драйвером торговли станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Китай и Индия, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«
"В ближайшие 5-10 лет мировой экспорт СПГ может вырасти до 600-650 миллионов тонн, почти на 50% превысив уровень 2025 года. Главным драйвером станут страны АТР, прежде всего Китай и Индия, на долю которых придется до 40% мирового прироста спроса", - написал он в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
По словам Новака, в 2025 году мировой экспорт СПГ составил примерно 430 миллионов тонн.
Доля СПГ в мировой торговле газом составила около 45%, также отмечается в статье. Состав экспортеров постоянно расширяется, что говорит о глубокой структурной трансформации газового рынка. Темпы прироста мировой торговли СПГ в разы превышают темпы роста спроса на газ в мире.
СПГ-танкер ледового класса Arc7 Владимир Русанов с продукцией завода Ямал СПГ в порту Цзянсу Жудун в КНР - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Россия за десять лет в 51 раз нарастила поставки СПГ в Китай
20 января, 06:47
 
ЭкономикаКитайИндияРоссияАлександр НовакСПГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала