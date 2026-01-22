Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области с начала СВО погибли 440 мирных жителей
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 22.01.2026
В Белгородской области с начала СВО погибли 440 мирных жителей
В Белгородской области с начала СВО погибли 440 мирных жителей - РИА Новости, 22.01.2026
В Белгородской области с начала СВО погибли 440 мирных жителей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что с начала СВО на территории Белгородской области от атак ВСУ погибли 440 мирных жителей, РИА Новости, 22.01.2026
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
происшествия
белгородская область
россия
белгородская область, россия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области с начала СВО погибли 440 мирных жителей

Москалькова: с начала СВО в Белгородской области погибли 440 мирных жителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что с начала СВО на территории Белгородской области от атак ВСУ погибли 440 мирных жителей, в том числе 23 ребенка, ранены были 3 тысячи 139 человек.
"С начала СВО на территории Белгородской области от террористических атак ВСУ погибло 440 мирных жителей, в том числе 23 ребенка, были ранены 3 139 человек, в том числе 210 детей", - сказала она журналистам.
Москалькова также отметила, что только в 2026 году по состоянию на 20 января в Белгородской области погибли 10 и ранены 52 мирных жителя, в том числе 3 детей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Белгородская область
Россия
Татьяна Москалькова
Вооруженные силы Украины
Происшествия
 
 
