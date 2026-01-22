В Белгородской области с начала СВО погибли 440 мирных жителей

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что с начала СВО на территории Белгородской области от атак ВСУ погибли 440 мирных жителей, в том числе 23 ребенка, ранены были 3 тысячи 139 человек.