https://ria.ru/20260122/spetsoperatsiya-2069475042.html
В Белгородской области с начала СВО погибли 440 мирных жителей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что с начала СВО на территории Белгородской области от атак ВСУ погибли 440 мирных жителей, РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T07:02:00+03:00
