Беженец из Димитрова рассказал, как ВСУ переодевались в гражданскую одежду
Беженец из Димитрова рассказал, как ВСУ переодевались в гражданскую одежду - РИА Новости, 22.01.2026
Беженец из Димитрова рассказал, как ВСУ переодевались в гражданскую одежду
Украинские военные переодевались в гражданскую одежду в Димитрове и выбрасывали военную форму, рассказал РИА Новости беженец из Димитрова Андрей Дыченко. РИА Новости, 22.01.2026
