Беженец из Димитрова рассказал, как ВСУ переодевались в гражданскую одежду
Специальная военная операция на Украине
 
06:26 22.01.2026
Беженец из Димитрова рассказал, как ВСУ переодевались в гражданскую одежду
Украинские военные переодевались в гражданскую одежду в Димитрове и выбрасывали военную форму, рассказал РИА Новости беженец из Димитрова Андрей Дыченко. РИА Новости, 22.01.2026
Беженец из Димитрова рассказал, как ВСУ переодевались в гражданскую одежду

РИА Новости: в Димитрове боевики ВСУ переодевались в гражданскую одежду

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 янв – РИА Новости. Украинские военные переодевались в гражданскую одежду в Димитрове и выбрасывали военную форму, рассказал РИА Новости беженец из Димитрова Андрей Дыченко.
"Ребята (ВСУ – ред.) переодевались в "гражданку", смотришь – военная форма валяется украинская. Я не подбирал, не трогал, потому что может быть минирована", – сказал Дыченко.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что украинские военные переодеваются в гражданскую одежду, чтобы выйти из окружения в Красноармейске и Димитрове. По его словам, подобное обычно происходит перед освобождением населенных пунктов российскими войсками, у которых уже есть опыт противодействия это тактике.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря.
