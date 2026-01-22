Российские БПЛА уничтожили наземных роботов ВСУ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА группировки войск "Запад" уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ в зоне проведения спецоперации в Купянском районе, сообщили в Минобороны России.
"Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения наземных робототехнических комплексов и пикапов боевиков ВСУ операторами ударных БпЛА войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области", - следует из сообщения российского военного ведомства.
Применяя ударные дроны-камикадзе и БПЛА по робототехнике, грузовой и автомобильной технике ВСУ наши операторы БПЛА срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава противника, отметили в Минобороны России.
