Российские БПЛА уничтожили наземных роботов ВСУ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА группировки войск "Запад" уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ в зоне проведения спецоперации в Купянском районе, сообщили в Минобороны России.

Применяя ударные дроны-камикадзе и БПЛА по робототехнике, грузовой и автомобильной технике ВСУ наши операторы БПЛА срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава противника, отметили в Минобороны России.