ВС России взяли под контроль логистику ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 22.01.2026
05:16 22.01.2026 (обновлено: 05:21 22.01.2026)
ВС России взяли под контроль логистику ВСУ на Красноармейском направлении
ВС России взяли под контроль логистику ВСУ на Красноармейском направлении
Российские операторы беспилотников взяли под контроль логистические маршруты ВСУ на Красноармейском направлении спецоперации, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.01.2026
ВС России взяли под контроль логистику ВСУ на Красноармейском направлении

Операторы дронов взяли под контроль логистику ВСУ на Красноармейском направлении

Работа расчета FPV-дронов. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские операторы беспилотников взяли под контроль логистические маршруты ВСУ на Красноармейском направлении спецоперации, сообщили в Минобороны.
"Расчеты операторов ударных FPV-дронов войск беспилотных систем соединения специального назначения группировки войск "Центр", взяли под свой контроль логистические маршруты ВСУ, уничтожив технику и личный состав противника на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", — рассказали в ведомстве.
На Западе удивились решению Сырского по СВО
03:45
Как отметили в Минобороны, на этом направлении ежедневно уничтожают живую силу, бронированную технику и десятки беспилотников ВСУ.

Об освобождении Красноармейска в ДНР начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 1 декабря. Город составлял единую агломерацию с Димитровом. Взятие этого района позволило выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.

По последним данным, за сутки в зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ потеряли более 395 военнослужащих. Они также лишились шести бронемашин и семи артиллерийских орудий.
БезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияКрасноармейскВооруженные силы РФУкраина
 
 
