ВС России взяли под контроль логистику ВСУ на Красноармейском направлении

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские операторы беспилотников взяли под контроль логистические маршруты ВСУ на Красноармейском направлении спецоперации, сообщили в Минобороны.

"Расчеты операторов ударных FPV-дронов войск беспилотных систем соединения специального назначения группировки войск "Центр", взяли под свой контроль логистические маршруты ВСУ , уничтожив технику и личный состав противника на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", — рассказали в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, на этом направлении ежедневно уничтожают живую силу, бронированную технику и десятки беспилотников ВСУ.

Об освобождении Красноармейска в ДНР начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 1 декабря. Город составлял единую агломерацию с Димитровом. Взятие этого района позволило выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.