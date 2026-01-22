Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, как расчет РСЗО "Град" передвигается ночью - РИА Новости, 22.01.2026
05:08 22.01.2026
Боец рассказал, как расчет РСЗО "Град" передвигается ночью
Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" ночью при сильной луне может безопасно добираться до места назначения, рассказал старший водитель... РИА Новости, 22.01.2026
Боец рассказал, как расчет РСЗО "Град" передвигается ночью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град"
Боевая работа артрасчета РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" ночью при сильной луне может безопасно добираться до места назначения, рассказал старший водитель группировки войск "Запад" с позывным "Рулевой".
"Именно про езду ночью - едем по обстановке и как светит луна. Ночью если сильная луна - могу ехать (на РСЗО "Град" - ред.) без света, потому что знаю дорогу как свои пять пальцев, и приезжаю без аварий", - сказал "Рулевой".
Артиллеристы группировки войск "Запад" продолжают круглосуточно уничтожать противника в зоне проведения специальной военной операции, поддерживая боевую работу штурмовых и мотострелковых подразделений, не давая противнику перебрасывать резервы, заявили в Минобороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
