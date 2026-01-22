Боец рассказал, как расчет РСЗО "Град" передвигается ночью

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" ночью при сильной луне может безопасно добираться до места назначения, рассказал старший водитель группировки войск "Запад" с позывным "Рулевой".
"Именно про езду ночью - едем по обстановке и как светит луна. Ночью если сильная луна - могу ехать (на РСЗО "Град" - ред.) без света, потому что знаю дорогу как свои пять пальцев, и приезжаю без аварий", - сказал "Рулевой".
Артиллеристы группировки войск "Запад" продолжают круглосуточно уничтожать противника в зоне проведения специальной военной операции, поддерживая боевую работу штурмовых и мотострелковых подразделений, не давая противнику перебрасывать резервы, заявили в Минобороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18