ZALA "Ланцет" уничтожает противника на расстоянии более ста километров

"Запускаем (ред. - ZALA "Ланцет") довольно-таки часто. Серьезная штука, очень эффективно себя показала во время СВО. Мы подбили уже немало танков, стратегических орудий… очень много летает она. 100 километров, даже чуть больше залетали", - сказал Красноперов.