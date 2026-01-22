Рейтинг@Mail.ru
ZALA "Ланцет" уничтожает противника на расстоянии более ста километров - РИА Новости, 22.01.2026
05:05 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/spetsoperatsiya-2069469609.html
ZALA "Ланцет" уничтожает противника на расстоянии более ста километров
ZALA "Ланцет" уничтожает противника на расстоянии более ста километров
ZALA "Ланцет" уничтожает противника на расстоянии более ста километров

Боеприпас ZALA "Ланцет" за время спецоперации доказал свою эффективность

© РИА Новости / Андрей КоцБПЛА-камикадзе Ланцет
БПЛА-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Андрей Коц
БПЛА-камикадзе Ланцет. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Высокоточный баражирующий боеприпас ZALA "Ланцет" уничтожает противника на расстоянии более 100 километров, рассказал на видео Минобороны России разведчик-оператор группировки войск "Центр" Артем Красноперов.
"Запускаем (ред. - ZALA "Ланцет") довольно-таки часто. Серьезная штука, очень эффективно себя показала во время СВО. Мы подбили уже немало танков, стратегических орудий… очень много летает она. 100 километров, даже чуть больше залетали", - сказал Красноперов.
Беспилотный/барражирующий боеприпас Ланцет - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В "Рособоронэкспорте" рассказали, какой урон "Ланцеты" нанесли ВСУ
19 января, 07:35
Благодаря высокой точности наведения, устойчивости каналов связи и возможности длительного барражирования, комплекс ZALA "Ланцет" эффективно поражает стационарные, движущиеся и замаскированные цели, включая артиллерийские установки, бронетехнику и объекты военной инфраструктуры ВСУ в глубине их обороны, отметили в Минобороны России.
"Системная и непрерывная работа расчетов ZALA "Ланцет" соединения спецназа группировки войск "Центр" снижает огневые возможности украинских боевиков, нарушает управление и снабжение подразделений ВСУ, а также создаёт благоприятные условия для наступательных действий штурмовых подразделений на Красноармейском направлении", - заявили в российском военном ведомстве.
