ZALA "Ланцет" уничтожает противника на расстоянии более ста километров

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Высокоточный баражирующий боеприпас ZALA "Ланцет" уничтожает противника на расстоянии более 100 километров, рассказал на видео Минобороны России разведчик-оператор группировки войск "Центр" Артем Красноперов.
"Запускаем (ред. - ZALA "Ланцет") довольно-таки часто. Серьезная штука, очень эффективно себя показала во время СВО. Мы подбили уже немало танков, стратегических орудий… очень много летает она. 100 километров, даже чуть больше залетали", - сказал Красноперов.
Благодаря высокой точности наведения, устойчивости каналов связи и возможности длительного барражирования, комплекс ZALA "Ланцет" эффективно поражает стационарные, движущиеся и замаскированные цели, включая артиллерийские установки, бронетехнику и объекты военной инфраструктуры ВСУ
в глубине их обороны, отметили в Минобороны России
.
"Системная и непрерывная работа расчетов ZALA "Ланцет" соединения спецназа группировки войск "Центр" снижает огневые возможности украинских боевиков, нарушает управление и снабжение подразделений ВСУ, а также создаёт благоприятные условия для наступательных действий штурмовых подразделений на Красноармейском направлении", - заявили в российском военном ведомстве.