Российский боец в одиночку захватил опорный пункт ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
00:46 22.01.2026
Российский боец в одиночку захватил опорный пункт ВСУ
Российский боец в одиночку захватил опорный пункт ВСУ
Российский боец Михаил Чалов в ходе спецоперации в одиночку захватил опорный пункт ВСУ и уничтожил шестерых солдат противника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T00:46:00+03:00
2026-01-22T00:46:00+03:00
Российский боец в одиночку захватил опорный пункт ВСУ

Российский боец захватил опорный пункт и уничтожил шесть боевиков ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Евгений Биятов
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российский боец Михаил Чалов в ходе спецоперации в одиночку захватил опорный пункт ВСУ и уничтожил шестерых солдат противника, сообщили в Минобороны РФ.
На одном из тактических направлений рядовой Чалов выполнял боевую задачу по захвату позиций противника.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Российский боец эвакуировал восьмерых раненых товарищей под огнем ВСУ
00:35
"В ходе выполнения боевой задачи Михаил, невзирая на шквальный огонь и атаки ударных БПЛА, ворвался на позиции противника и уничтожил шесть боевиков ВСУ огнем из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после этого он удерживал опорный пункт до прибытия основных сил подразделения.
